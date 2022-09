Le nombre d’appels pour signaler la présence d’ours a augmenté à Calgary

Ces derniers mois, le nombre d’appels aux services de la faune aquatique et terrestre de l’Alberta pour signaler la présence d’ours a augmenté dans la région de Calgary. En quête de nourriture facilement accessible, certains ours préfèrent se nourrir dans les poubelles et les bacs de compostage.

Cette année, 38 appels ont été enregistrés pour signaler la présence d’un ours entre le 1er mai et le 13 septembre, indique Scott Kallweit, sergent du district de Calgary des services de la faune aquatique et terrestre de l’Alberta (Fish and Wildlife District Alberta).

Durant la même période en 2021, seuls 10 appels avaient été recensés. Scott Kallweit explique que le nombre plus important d'appels cette année peut s'expliquer par le fait que plusieurs appels ont été faits pour signaler le même ours.

Ces signalements étaient plus concentrés dans l’ouest de la ville, notamment près du réservoir Glenmore et près du parc provincial Fish Creek. Les services de la faune ont d'ailleurs confirmé avoir réussi à capturer les deux ours recherchés dans le secteur de Discovery Ridge, mercredi matin.

Avec ces très grands espaces verts, il peut être parfois difficile de repérer un ours dans ces zones , explique Scott Kallweit. Il précise qu’une fois qu’un ours est capturé, l’animal est transporté dans une zone beaucoup moins peuplée.

Lisa Swanson, qui habite dans le secteur de Discovery Ridge, affirme qu'un piège à ours a été installé derrière son terrain. Sa cour arrière donne sur le parc Griffith Woods.

Elle aperçoit en moyenne un ours par année derrière sa cour, chacun d'entre eux finissant par quitter les lieux par lui-même. Mais, cette année, elle en a vu davantage qui restaient plus longtemps dans le secteur.

Lisa Swanson remarque que les ours aiment beaucoup manger dans les bacs à ordures et les bacs de compostage. Si nous ne mettons pas [nos bacs] dans notre garage, nous leur offrons une source de nourriture , explique-t-elle.

Se nourrir avant la période d’hibernation

Selon Sarah Elmeligi, biologiste et directrice de la compagnie de conservation de la nature Sarah E Consulting, les ours se préparent à leur période d’hibernation. Pendant encore trois à quatre semaines, les ours ne penseront qu’à manger avant d’aller dans leur tanière, dit-elle.

Si les ours se nourrissent de fruits et de légumes sauvages et, quelquefois, chassent pour manger de la viande, la biologiste précise qu’ils ne sont pas de très bons chasseurs : Ils veulent manger la nourriture qui est la plus facile à manger.

Sarah Elmeligi précise que les ours viennent chercher de la nourriture dans la ville quand il n’y a pas assez de bonne nourriture abordable dans la nature. S'ils aiment manger dans les poubelles, ils peuvent aussi manger de la nourriture pour les animaux domestiques, des graines d’oiseaux et toute nourriture qui peut traîner à l’extérieur.

« C’est très important que, dans les trois à quatre prochaines semaines, les gens fassent attention à ce qui [traîne] dans leur cour. » — Une citation de Sarah Elmeligi, biologiste et directrice de Sarah E Consulting

Pour éviter qu’un ours ne vienne se nourrir dans les déchets des particuliers, les services de la faune aquatique et terrestre de l’Alberta et Sarah Elmeligi rappellent qu’il est important de sortir les ordures uniquement le matin de la cueillette, de cueillir les fruits des arbres fruitiers présents dans les cours, et d’éliminer toute source de nourriture qui pourrait attirer les ours.

Avec des informations de Karina Zapata.