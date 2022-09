Les 17e Journées du Patrimoine auront pour thème la vérité et la réconciliation

Les 17e Journées du Patrimoine organisées par la Société historique de la Saskatchewan ont pour thème la vérité et la réconciliation.

Au programme, poésie et danse afin de permettre aux étudiants de se familiariser avec la culture autochtone.

Mardi, ce rendez-vous a accueilli ses premiers étudiants au parc du patrimoine de Wanuskewin, situé près de Saskatoon.

Le directeur général de la Société historique de la Saskatchewan, Alexandre Chartier, dit sentir un vif intérêt de la part des écoles pour ce sujet.

Il ajoute qu'à un peu plus d'une semaine du 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, il compte exploiter cette thématique pour inviter les plus jeunes à se conscientiser aux réalités autochtones.

Contrairement aux années précédentes, les 17e Journées du Patrimoine ne seront pas ouvertes au public.

La vérité et réconciliation célébrée par l’ACF

L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) a tenu son Forum associatif et institutionnel en même temps que les journées du patrimoine au parc Wanuskewin.

La vérité et la réconciliation avec les Premières Nations sont au cœur de ce forum, notamment avec une présentation de M. Rhett Sangster, du Bureau du commissaire aux traités , peut-on lire dans un communiqué de l’ACF.

L’association mise sur la réflexion et l’échange de discussion pour définir le rôle des organismes dans la mise en place des initiatives qui favorisent la réconciliation.

[Les organismes] ont ouvert un dialogue sur la nécessité pour la communauté francophone de se pourvoir dans les prochaines années d’une infrastructure collective, rassemblant l’ensemble des organismes communautaires , souligne l’Assemblée communautaire fransaskoise.

Avec les informations de Jérôme Ouellet et Geneviève Patterson