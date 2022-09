Des retards « inquiétants » dans le suivi médical des enfants diabétiques au Manitoba

Ça nuit sérieusement aux gens. C'est effrayant , dit Trevor Kirczenow, fondateur du groupe Facebook Manitoba Families of Type 1 Diabetes.

M. Kirczenow, dont le fils de 11 ans vit avec le diabète, explique que des rendez-vous réguliers avec des infirmières pour déterminer le dosage d'insuline des enfants sont très importants, surtout pour les familles qui n'ont jamais eu à gérer cette maladie.

Il décrit l'insuline comme une hormone, mais aussi un médicament potentiellement dangereux .

« Si vous en donnez trop, votre enfant pourrait mourir, même chose si vous ne lui en donnez pas assez. » — Une citation de Trevor Kirczenow, fondateur du groupe Facebook Manitoba Families of Type 1 Diabetes

J'ai besoin que quelqu'un me guide par rapport à quelle quantité donner pour ce sandwich ou cette pomme ou encore quoi faire quand le niveau de sucre est haut ou bas sans qu'on sache pourquoi , explique M. Kirczenow.

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba confirme dans un courriel que plusieurs infirmières et éducateurs de la clinique Diabetes Education Resource for Children and Adolescents ont été assignés à d'autres endroits en raison de la pénurie de personnel.

La clinique, qui est située au Centre des sciences de la santé à Winnipeg, traite des cas pédiatriques de diabète de type 1, qui est plus commun chez les enfants. Le diabète de type 2 est quant à lui surtout lié au style de vie et se développe au fil du temps.

Besoin de régularité

La fille de Shanon Naldrett a été diagnostiquée comme diabétique il y a deux ans. Ses premiers rendez-vous se sont donc déroulés pour la plupart en virtuel, une expérience déjà difficile pour la famille.

Avec la pénurie actuelle, leur rendez-vous prévu en mai a été déplacé en novembre, alors que les rencontres devraient avoir lieu tous les trois mois, note Mme Naldrett.

Nous étions en colère parce que ça signifie que notre fille n'aura aucun suivi pendant presque six mois. De retirer du service destiné aux jeunes et à la gestion du diabète ne me semble pas très axé sur la famille ni très sécuritaire , dit-elle.

Shanon Naldrett estime que sa famille est chanceuse de pouvoir s'offrir un système de mesure du glucose en continu et des injections d'insulines à leurs frais sans que ce soit un poids financier, mais que ce n'est pas le cas pour tout le monde.

De plus, utiliser ces outils requiert des indications de professionnels de la santé. Sans eux et sans rendez-vous pendant six mois, Mme Naldrett croit que son quotidien sera plus inquiétant.

La pandémie nous a montré à quel point notre système de santé a des problèmes dans plusieurs secteurs. Ça devrait être un signal d'alarme , affirme-t-elle.

Dans un courriel, un porte-parole de Soins communs Manitoba reconnaît que la pénurie de main-d'œuvre a eu des répercussions sur la prestation des soins pour les enfants diabétiques.

Il mentionne rapporte qu'une employée est allée prêter main-forte à l'équipe de l'hôpital pour enfants en août et qu’une autre est en congé autorisé. Par ailleurs, une personne a démissionné pour une nouvelle opportunité d'emploi, et son remplaçant commencera le travail le mois prochain, affirme-t-il.

Entretemps, des gens ont été formés pour offrir des services aux enfants diabétiques.

L'équipe médicale de la clinique a participé à l'enseignement afin de minimiser autant que possible l'impact sur les patients et les familles. Nous reconnaissons que plus de 70 rendez-vous de patients ont été touchés depuis le mois d'août et nous remercions les familles pour leur patience et compréhension , écrit le porte-parole dans son courriel.

Il ajoute que les rendez-vous seront planifiés dès que possible. En attendant, dit-il, il recommande aux familles d'obtenir les soins requis par l'entremise du pédiatre de l'enfant ou de son médecin traitant.

Avec les informations de Darren Bernhardt