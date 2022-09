La Fed relève ses taux de 0,75 point

Les taux se situent désormais dans une fourchette comprise entre 3 % et 3,25 %, alors que l'inflation est attendue désormais à 5,4 % cette année, contre 5,2 % jusqu'ici attendue.

La Fed anticipe désormais une croissance quasi nulle pour 2022 (+0,2 %), contre 1,7 % prévue en juin.

Les responsables de l'institution estiment qu'ils feront passer leur taux de référence à 4,4 % d'ici la fin de l'année, soit un point de pourcentage complet de plus que ce qui était prévu en juin dernier.

En 2023, ce taux devrait atteindre 4,6 %, soit le niveau le plus élevé depuis 2007.

Une inflation qui grimpe encore

La démarche de la Réserve fédérale fait suite à la publication, la semaine dernière, d'un rapport gouvernemental démontrant que les hausses de prix continuaient de se multiplier dans de vastes pans de l'économie, et que ces augmentations se poursuivaient du côté des loyers et d'autres services, alors même que d'autres facteurs alimentant normalement l'inflation, comme le prix de l'essence, avaient perdu de leur intensité.

En augmentant ses taux d'emprunt, la Fed rend plus onéreux le fait de conclure des emprunts hypothécaires, pour acheter une voiture, ou encore pour financer une entreprise.

Il est ensuite attendu que les consommateurs et les compagnies empruntent et dépensent moins, ce qui ralentirait le rythme de l'économie et diminuerait l'inflation.

Lors d'une conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a fait savoir qu'avant que la Réserve fédérale n'envisage de mettre fin à leur hausse de taux, ils souhaitent avoir solidement confiance dans le fait que l'inflation retourne vers leur cible de 2 %.

Des responsables de la Fed disent viser un atterrissage en douceur , en vertu duquel ils parviendraient à ralentir suffisamment la croissance pour calmer l'inflation, mais sans trop exagérer, et ainsi déclencher une récession.

Cependant, les économistes sont de plus en plus nombreux à affirmer que les taux élevés de la Fed mèneront, éventuellement, à des pertes d'emplois, ce qui ferait augmenter le taux de chômage, en plus de déclencher une véritable récession plus tard cette année, ou au début de 2023.

Personne ne sait si ce processus mènera à une récession, ou si c'est le cas, à quel point cette récession serait importante , a poursuivi M. Powell. Cela dépendra de la vitesse à laquelle nous réussissons à diminuer l'inflation.

Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine Photo : Reuters / Elizabeth Frantz

Un chômage au-delà des 4 %

Dans leur nouvelle prévision économique, les responsables de la Fed tablent non seulement sur une croissance quasi nulle pour 2022, mais aussi une hausse du taux de chômage d'ici la fin de 2023, soit 4,4 %, comparativement à 3,7 % en ce moment.

Historiquement, affirment des économistes, chaque fois que le taux de chômage a augmenté d'un demi-point de pourcentage, sur plusieurs mois, une récession a toujours suivi.

La puissante institution l'a martelé : la lutte contre l'inflation est sa priorité. La laisser s'ancrer impliquerait des mesures encore plus douloureuses pour les ménages et entreprises, comme ce fut le cas il y a 40 ans, après des années de flambée des prix frôlant parfois les 15 %.

Le prix de l'essence a cessé de grimper, voire a diminué un peu partout aux États-Unis. Photo : Reuters / Bing Guan

La Réserve fédérale américaine, comme ses homologues partout dans le monde, tente de juguler une inflation provoquée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la COVID-19, et exacerbée par la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation avec la guerre en Ukraine.

Elles sont nombreuses à se réunir cette semaine, notamment, jeudi, la banque d'Angleterre (BoE) et celle du Japon (BoJ). Mardi, la banque de Suède, la Riksbank, avait créé la surprise avec une hausse inédite d'un point.

Début septembre, la Banque centrale européenne (BCE) avait relevé ses taux de trois quarts de points de pourcentage, du jamais-vu.

La Banque du Canada n'est pas en reste; elle a augmenté son taux directeur de trois quarts de point, elle aussi, le 7 septembre, pour le faire passer à 3,25 %.