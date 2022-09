Nouvelle cohorte pour un organisme de consultation environnementale Nord-ontarien

Depuis le début du programme, des représentants de Rethink Green ont accompagné 50 entreprises nord-ontariennes.

Six ans après le lancement de leur première cohorte, Rethink Green demande maintenant à d’autres entreprises et organismes de s’inscrire au programme pour la deuxième cohorte.

David St-Georges, directeur des communications pour l’organisme, affirme qu’ils servent en quelque sorte de tuteurs pour les entreprises.

David St-Georges est le directeur des communications pour Rethink Green. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Les gens dans les entreprises privées ou à but non lucratif sont des experts en ce qu’ils font, nous nous sommes des experts pour les aider à réduire leur empreinte carbone , explique-t-il.

Il explique que pour les entreprises qui souhaitent participer, il faut entrer des informations dans un formulaire, ce qui permet à Rethink Green d’élaborer avec eux un plan d’action.

Nous mettons en place une cible, et cette cible est établie en fonction de ce que l’entreprise peut atteindre, parce que la durabilité est un processus, il est impossible de simplement changer les choses en un instant , explique-t-il.

M. St-Georges affirme qu’il est conscient que des firmes comme la sienne pourraient être accusées de faire de l’écoblanchiment, en récompensant des compagnies qui n’ont fait que le strict minimum dans la réduction de leur empreinte carbone.

L’écoblanchiment est un vrai problème, c’est pourquoi nous avons une approche basée sur la science, sur les données, avec l’exemple de la consommation de carburant, nous avons les données pour tracer clairement les réductions dans le temps , explique-t-il.

Nous sommes capables de voir si les compagnies ont réduit moins que prévu, nous n’allons pas dire qu’ils ont réduit s’ils ne l’ont pas fait , ajoute-t-il.

Rethink Green est une branche de l’organisme national Green economy Canada, et poursuit présentement une expansion de ses activités avec du financement qui provient de Fednor.

Il affirme que sa firme doit être rigoureuse dans ses évaluations.

Les gens sont occupés, nous devons leur livrer exactement ce qu’ils ont demandé, pour qu’ils puissent être confiants envers le processus accompli , explique-t-il.

Autre nouveauté pour l'automne, les participants au programme seront éligibles à recevoir une microsubvention pouvant s'élever jusqu'à 5000 dollars pour payer les coûts de mise en place d'un projet d'amélioration de l'efficacité énergétique.

Une nouvelle perspective pour les clients

Liz Anawati, propriétaire du magasin zéro déchet Nickel City Refillery, fait partie du programme Green economy North depuis 2019.

Dans son magasin qui se spécialise dans les produits en vrac et zéro déchet, on retrouve notamment des savons, shampooings et de l’huile d’olive.

Selon Mme Anawati, en plus des réductions liées aux déchets plastiques, le consultant lui a aussi fait analyser son impact climatique à un autre niveau.

Liz Anawati est la propriétaire de la Nickel City Refillery de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Quand Rethink Green est venu nous rencontrer, on nous a dit : avez-vous pensé à votre consommation d’eau? Avez-vous pensé à votre consommation d’électricité? Avez-vous pensé à comment vous gérez vos déchets? , explique-t-elle.

Elle affirme que bien que sa compagnie avait généralement une bonne gestion de ces facteurs, notamment l’utilisation de l’électricité et la gestion des déchets, Mme Anawati affirme qu’elle a dû repenser à l’approvisionnement de sa boutique.

Nous avons dû nous tourner vers des distributeurs qui sont soit net zéro émission ou encore qui pensent compenser leurs émissions , explique-t-elle.

La beauté de tout ça c’est que nous travaillons maintenant avec de plus petits producteurs locaux , ajoute-t-elle.

Dans le cadre de leur consultation avec Rethink Green, la Nickel City Refillery a commencé à calculer ses émissions il y a quelques mois , Mme Anawati affirme que cette comptabilisation fait en sorte qu’elle se retrouve plus soucieuse de l’impact de ses actions .

Avec les informations d'Aya Dufour.