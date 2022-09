Coupe du président : les Cataractes seront honorés pour une dernière fois

Le précieux trophée, attendu durant 53 ans dans la ville de l’électricité, sera exposé publiquement pour une dernière fois alors que les supporteurs de l’équipe sont invités pour une séance photo à compter de 17 h 30.

La coupe sera ensuite emmenée sur la patinoire où l’organisation dévoilera la bannière des champions avant le match qui les opposera aux Olympiques de Gatineau. Pour l’occasion, nombreux membres qui ont contribué aux succès de l’organisation depuis 1969 seront présents sur la glace.

Il va y avoir d’anciens présidents notamment, mais aussi des gens d’autres organisations régionales. Que ce soit le Grand Prix de Trois-Rivières et l’Amphithéâtre Cogeco pour ne nommer que ceux-ci. En fait, ce qu’on veut démontrer, c’est qu’on est l’équipe d’une région et que c’est grâce à l’appui de tous qu’on a pu réaliser cette conquête , explique le président Roger Lavergne.

En hissant cette bannière au plafond de l’amphithéâtre, on tirera un trait sur une saison historique pour laisser place à une autre qui demandera un peu plus de patience aux amateurs de la région.

Mavrik Bourque, Xavier Bourgault, Pierrick Dubé, Zachary Massicotte et Martin Has ont gradué chez les professionnels. Olivier Nadeau, Charles Beaudoin et Charles-Antoine Lavallée ont été échangés. Le visage de l’équipe est complètement transformé : ce sont neuf recrues qui ont percé l’alignement 2022-2023 de l’entraîneur Daniel Renaud.

Mais le cycle de reconstruction sera moins douloureux que par le passé. En présence de Jordan Tourigny, qui a été assistant-capitaine avec Équipe Canada des moins de 18 ans, Angus Booth qui est repêché par les Kings de Los Angeles et Isaac Ménard, nous aurons assurément une très bonne défensive. Nous aurons aussi deux bons gardiens de but, dont Antoine Coulombe qui est toujours au camp d’entraînement des Canadiens de Montréal. Ces éléments me permettent d’espérer que l’équipe ne sera pas dans le dernier tiers du classement général et que soir après soir, on sera en mesure de mêler les cartes , ajoute Roger Lavergne.

Roger Lavergne, président accompagné de Martin Mondou, directeur général et Daniel Renaud, entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan lors de leur bilan de saison en juillet. (Archives) Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Deux absents de taille… et un nouveau capitaine

Les joueurs qui ont gradué chez les professionnels seront pour la plupart à des camps d’entraînement de la Ligue nationale de hockey et seront donc absents de cette cérémonie protocolaire. Ceux qui ont été échangés seront évidemment retenus pour le premier match de leur nouvelle équipe à venir au cours de la fin de semaine.

Angus Booth (Kings de Los Angeles) et Antoine Coulombe (invité par les Canadiens de Montréal) seront logiquement de retour avec les Cataractes cette saison, mais n’ont pas encore été retranchés après de solides prestations au camp des recrues. L’expérience acquise aux côtés des meilleurs joueurs au monde sera grandement profitable aux Cataractes.

C’est donc un total de 10 joueurs champions de la Coupe du président qui seront présents pour souligner leur conquête de l’an dernier soit William Veillette, Isaac Ménard, Jordan Tourigny, Loris Rafanomenzantsoa, Lou-Félix Denis, Jacob Lafontaine, Daniel Agostino, Lorenzo Canonica et Natan Éthier.

Veillette revient à peine de Nashville où il a participé au camp des recrues des Prédateurs. Une surprise l’attendait à son arrivée : une lettre C brodée sur son chandail. L’équipe a confirmé mercredi matin que c’est lui qui succède à Mavrik Bourque comme capitaine de l’équipe. Angus Booth, Lorenzo Canonica et Loris Rafanomezantsoa seront ses adjoints.

Un record à la portée d’Antoine Coulombe

Le gardien de but des Cataractes, Antoine Coulombe, pourrait inscrire au cours des prochaines semaines son nom au livre des records de l’équipe. Il n’a besoin que de 32 apparitions entre les poteaux pour devenir le gardien qui a disputé le plus de matchs en saison régulière dans l'uniforme de l'équipe.

Mathieu Chouinard a participé à 186 matchs des Shawiniganais entre 1996 et 2000. Suivent sur la liste Yves Guillemette (1973-1977, 179 matchs), Gabriel Girard (2007-2012, 176 matchs), Julien Ellis (2002-2006, 173 matchs) et Marvin Cüpper (2012-2015, 154 matchs). C’est donc dire que Coulombe n’est qu’à neuf départs de rejoindre Cüpper au cinquième rang de l’histoire de l’équipe. À moins d’une transaction surprise ou d’une blessure, il ne s’agit donc que d’une formalité.