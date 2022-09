La Colombie-Britannique a les maisons les plus inabordables au Canada, suivie de l’Ontario

C'est en Colombie-Britannique qu'il y a le plus important taux de logements inabordables au Canada, avant l'Ontario, selon les données publiées par Statistique Canada mercredi à la suite de l'analyse des résultats de son recensement de 2021.

Le taux de logements inabordables est de 25,5 % en Colombie-Britannique, et de 24,2 %, en Ontario. La moyenne canadienne est de 20,9 %.

« Cela s'explique en grande partie par les taux plus élevés de logements inabordables dans les grands centres urbains à fort taux de location de Toronto (30,5 %) et de Vancouver (29,8 %), ces deux régions métropolitaines de recensement (RMR) ayant les taux les plus élevés de logements inabordables. » — Une citation de Statistique Canada

Les locataires du centre-ville de Toronto (45,2 %), de Vancouver (44,8 %) et de Montréal (44,2 %) ont connu des taux d'inabordabilité légèrement plus faibles en 2021. Parallèlement, les propriétaires dans le centre-ville de Toronto (36,2 %), de Vancouver (33,4 %) et de Montréal (30,9 %) affichaient les taux les plus élevés de logements inabordables à l'échelle nationale , explique Statistique Canada.

Les ménages propriétaires et les ménages locataires, dans des logements privés non agricoles et hors réserve, dont le revenu du ménage est supérieur à zéro. Photo : Statistique Canada

D'autre part, le taux de logements inabordables diminue chez les locataires à faible revenu, principalement en raison du soutien temporaire du revenu.

Les répercussions différentes que les prestations temporaires liées à la COVID-19 ont eues sur le revenu des occupants – qu'ils aient été locataires ou propriétaires – ont été un facteur clé pour ce qui est des différences dans l'ampleur des améliorations de l'abordabilité du logement pour chaque groupe, de 2016 à 2021 , explique Statistique Canada.

Les ménages qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement sont considérés comme vivant dans des logements inabordables. Source : Statistique Canada

Les dernières prestations temporaires liées à la COVID-19 étant progressivement supprimées au début de 2022 et le taux d'inflation étant le plus élevé depuis 40 ans, particulièrement en ce qui concerne les nécessités de la vie, des pressions supplémentaires pourraient être exercées sur les ménages ayant déjà du mal à joindre les deux bouts , ajoute Statistique Canada.

D'autre part, le taux de propriété au Canada est en baisse, atteignant 66,5 %, après avoir atteint un sommet de 69 % en 2011.

Proportion de tous les ménages vivant dans un logement occupé par un propriétaire. Photo : Statistique Canada

Plus de jeunes Canadiens préoccupés par leur capacité de se permettre un logement

Dans le cadre de l'enquête, intitulée Portrait de la société canadienne , effectuée ce printemps, environ la moitié des Canadiens disaient avoir ajusté leurs habitudes de dépenses et leur mode de vie en raison de l'inflation. Ils recherchaient les soldes et les promotions (50 %) et achetaient des produits de remplacement, des marques ou des articles moins chers (47 %).

Parallèlement, les jeunes Canadiens âgés de 15 à 29 ans (53 %) et de 30 à 39 ans (39 %) étaient les plus susceptibles d'être très préoccupés par leur capacité à se permettre un logement , ajoute Statistique Canada.

Impact de la hausse du taux d'intérêt sur les millénariaux Selon le Recensement de 2021, les millénariaux propriétaires ayant une hypothèque payaient en moyenne 2124 $ par mois en mai 2021. La Banque du Canada a augmenté les taux d'intérêt de 1 point de pourcentage en juillet 2022. Ainsi, le renouvellement ou l'obtention d'une hypothèque pour les millénariaux coûtera en moyenne 12 % de plus, soit 2378 $ par mois. Ce montant pourrait passer à 2648 $ en cas d'augmentation de 2 points de pourcentage des taux d'intérêt, et à 2934 $ (+38 %), en cas d'augmentation de 3 points de pourcentage. Source : Statistique Canada

D'autre part, alors que la population autochtone continue de croître au pays, selon les dernières données du recensement de 2021 de Statistique Canada, également publié mercredi, les membres des Premières Nations, Inuit et Métis sont de plus en plus susceptibles d'avoir des problèmes de logement.