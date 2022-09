Les accusations de meurtre au 2e degré contre 6 jeunes réduites à homicide involontaire

Un procureur de la Couronne a réduit les accusations de meurtre au deuxième degré contre six des sept adolescents soupçonnés d’être impliqués dans le décès de Karanveer Sahota qui a eu lieu à Edmonton.

Les six jeunes sont maintenant accusés d'homicide involontaire. La cousine de la victime, Monica Binns, dit que sa famille est frustrée et découragée par les procédures judiciaires.

Un adolescent de 14 ans est toujours accusé de meurtre au deuxième degré.

Karanveer Sahota, âgé de 16 ans au moment des faits, attendait l'autobus à l’extérieur de l’école secondaire McNally le 8 avril, quand un groupe composé de six garçons et d’une fille, âgés de 14 à 18 ans, l’aurait encerclé et attaqué.

Grièvement blessé à l'arme blanche, il est mort une semaine plus tard à l’hôpital. Monica Binns dit que les membres de la famille ont appris que les accusations avaient été réduites parce que les accusés s’en sont vantés : ce n’est sûrement pas une raison pour célébrer , dit-elle.

Selon un des avocats de la défense, un procureur principal a réduit les accusations après avoir révisé l'ensemble des preuves obtenues jusqu'à présent.

Si, à tout moment après le dépôt des accusations, un procureur de la Couronne se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour poursuivre une accusation, elle peut être modifiée, suspendue ou retirée , a écrit un porte-parole du ministère de la Justice de l'Alberta dans une déclaration.

Selon la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les jeunes reconnus coupables d'homicide involontaire encourent une peine maximale de prison de trois ans. La peine maximale est de quatre ans pour un meurtre au deuxième degré.

Une date de procès sera peut-être choisie lors de la prochaine audience, qui aura lieu le 11 octobre.

Avec des informations de Janice Johnston