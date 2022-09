Les subventions accordées par Trois-Rivières aux grands événements tels que le Grand Prix, le FestiVoix et DansEcore seront désormais plus « équitables », selon la Ville Le conseil municipal a adopté, mardi soir, une grille d’analyse qui déterminera les montants octroyés.

Les sommes recommandées par la Ville reposeront sur six critères : les bénéfices pour la qualité de vie des citoyens, les retombées économiques, le développement durable, l’expérience du promoteur, la créativité et l’innovation ainsi que la santé et sécurité des événements.

Le conseil ne sera pas tenu de suivre les suggestions de la Ville, mais le maire Jean Lamarche croit tout de même que ces balises permettront de dépolitiser l’octroi des subventions. Il souligne que les critères seront les mêmes pour tous .

« Je peux vous dire que pour plusieurs conseillers, ça vient les rassurer. Maintenant on est capable de nommer les différents critères. » — Une citation de Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Certaines organisations verront leur budget augmenter alors d’autres verront leur financement diminuer , a indiqué la Ville de Trois-Rivières.

Ces changements seront échelonnés sur trois ans pour permettre aux organismes de s’adapter.

Les événements seront notés sur 100. La Ville multipliera ensuite cette cote avec la somme maximale que peut recevoir chaque événement en fonction de son budget pour déterminer la subvention accordée.

Avec les informations de Jacob Côté

Grille d'évaluation pour les subventions aux événements Classe Budget de l'événement Financement 1 2 M$ et plus 12 % du budget 2 500 000 $ à 1 999 999 $ 25 % du budget (limite de 215 000 $) 3 100 000 $ à 499 999 $ 30 % du budget (limite de 80 000 $) 4 25 000 $ à 99 999 $ 40 % du budget (limite de 25 000 $)