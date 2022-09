Les soins de santé en milieu rural et le manque de personnel inquiètent dans Abitibi-Ouest

Selon le Syndicat interprofessionnel en soins de santé en Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT), il manque 38 % des infirmières nécessaires dans le secteur de La Sarre et il manquera 45 % des effectifs dans cinq ans.

La situation est plus stable dans le secteur d’Amos, où il manque 17 % des effectifs, mais les nombreux départs à la retraite des cinq prochaines années feront passer ce taux à 46 %.

Une situation alarmante selon le président du syndicat, Jean-Sébastien Blais, qui a déposé en août un plan d’urgence de 25 millions de dollars, pour bonifier des mesures existantes et en développer de nouvelles. Il réitère que l’Abitibi-Témiscamingue doit être reconnue comme région éloignée.

« Je pense qu’il faut avoir des budgets réservés pour chacune des MRC pour être certain d’avoir des mesures d’attraction et de rétention spécifiques à chacune des sous-MRC de la région. » — Une citation de Jean-Sébastien Blais

Il milite aussi pour des bourses d’études, une plus grande flexibilité des horaires et l’application de ratios infirmières-patients sécuritaires pour renverser la vapeur.

Carl Verreault, représentant national du syndicat de l’APTS, abonde dans le même sens.

On se retrouve dans une région qui est éloignée et en plus, avec tous les employeurs au niveau des mines, il y a beaucoup d’employeurs de choix avec de bonnes conditions de travail. Il faut s’assurer d’avoir des conditions attrayantes pour pouvoir attirer les gens , souligne-t-il, en insistant aussi sur une plus grande décentralisation des pouvoirs décisionnels vers la région.

Des incitatifs modulés

L’un des artisans de la Grande Séduction en Abitibi-Ouest, qui a recueilli 1 million de dollars pour recruter et retenir du personnel de la santé, Sylvain Trudel souhaite lui aussi que Québec mette en place des incitatifs financiers. Mais ceux-ci doivent être modulés en fonction des besoins, selon lui.

Sylvain Trudel, membre du comité citoyen pour le maintien des soins de proximité en Abitibi-Ouest. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La moitié des lits à l’Hôpital de La Sarre sont fermés depuis octobre 2021, faute de personnel.

On ne dit pas que l’Abitibi-Témiscamingue n’a pas besoin d’aide, mais l’Abitibi-Ouest a besoin d’une dose de médicaments encore plus forte. Si on donne la même dose qu’à Rouyn-Noranda, Val-d’Or ou Amos, on n’obtiendra pas les mêmes résultats, parce qu’on a un facteur d’éloignement, tout comme le Témiscamingue, qui n’est pas reconnu en ce moment , croit Sylvain Trudel, qui grince des dents en entendant des partis promettre des baisses d’impôt alors que le réseau de la santé a besoin d’aide.

L’initiative La Grande Séduction a été dévoilée en décembre 2021. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Le préfet de la MRC Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin, réclame pour sa part des gestionnaires locaux dans les établissements hospitaliers.

Qu’on descende les décisions plus près de nous, qu’on soit informés, et surtout, qu’on puisse travailler avec eux , fait-il valoir, en insistant sur l’importance de maintenir des services de proximité en milieu rural.

Son homologue dans la MRC Abitibi, Sébastien D’Astous, abonde dans le même sens. Selon lui, il faut des services de santé sur l’ensemble du territoire si on veut bien l’occuper. Il revient aussi à la charge dans le dossier de la réfection du bloc opératoire, qui doit se faire selon lui dans la foulée des travaux de rénovation de l’urgence et des soins intensifs.

L’Hôpital d’Amos fait plus de la moitié des interventions pour la région. La journée où il n’y a pas d’équipements de pointe, d’équipements de qualité, on risque de se dévitaliser au profit des grands centres. On va être obligé de migrer vers les grands centres pour se faire opérer , réitère-t-il.

Préoccupations partagées par les candidats

La pénurie de main-d'œuvre et ses impacts sur les services de santé préoccupent également les quatre candidats qui nous ont accordé des entrevues.

Suzanne Blais, députée sortante et candidate de la Coalition avenir Québec. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La député sortante et candidate de la Coalition avenir Québec, Suzanne Blais, mise sur le plan Dubé en santé, qui prône notamment l’utilisation des nouvelles technologies, une plus grande décentralisation et un virage accru vers le soutien à domicile.

La requalification des gens, comme on l’a vu avec la formation de plus de 9000 préposés aux bénéficiaires, et le recours à la main-d'œuvre étrangère sont aussi des pistes de solution qu’elle avance.

Sur la question de l’urgence, des soins intensifs et du bloc opératoire à l’Hôpital d’Amos, elle partage les préoccupations de Sébastien D’Astous.

C’est tellement important que j’ai eu l’écoute du ministre de la Santé [Christian Dubé] en août. On a fait une vidéoconférence avec l’Hôpital d’Amos, toute l’équipe du ministère. On travaille très fort et je peux vous assurer que c’est une priorité. Le ministre Dubé a pris du temps pour voir toute la problématique qu’on avait en région par rapport au bloc opératoire , affirme-t-elle.

Alexis Lapierre, candidat de Québec solidaire. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Du côté de Québec solidaire, le candidat Alexis Lapierre rappelle que son parti a proposé un plan d’urgence de 30 millions de dollars en santé pour la région. Ces sommes serviront entre autres à offrir des primes de disparité, qui seront modulées pour tenir compte des besoins plus importants à La Sarre, Senneterre, Ville-Marie et Témiscaming.

On pense que ça va aussi permettre de mettre fin au temps supplémentaire obligatoire et au recours aux agences de placement. On le sait, ça coûte extrêmement cher aux contribuables. Et tout cet argent-là va à l’extérieur de la région, parce que les travailleuses font du fly-in fly-out. C’est problématique. Il y a aussi tout un pan de la gestion des horaires, qui est délocalisé en ce moment. Pour nous, il faut que ça se fasse dans les centres hospitaliers, dans les milieux , affirme-t-il, en se prononçant aussi en faveur du maintien des CLSC en première ligne et du développement des soins à domicile.

Créer un contexte favorable

Guy Bourgeois, du Parti libéral, se dit ouvert à des primes de disparité régionale, mais il y voit surtout une mesure transitoire. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Guy Bourgeois croit qu’il faut mettre les installations à jour pour être attractif, citant le bloc opératoire d’Amos, et créer un contexte favorable avec du logement et des services de garde pour retenir le personnel recruté à l’extérieur.

Qu’est-ce que ça me donne d’amener quelqu’un à venir travailler pour dépanner ou faire un temps, et ne pas s’en occuper, pour que la personne nous dise après quelques mois qu’elle s’en retourne ailleurs. Tous ces efforts-là auront été vains. Il faut être capable de se doter d’outils appropriés pour faire cet accompagnement-là , estime-t-il, en s’engageant à appuyer les instances régionales dans la recherche de solutions.

Samuel Doré est le candidat du Parti québécois. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Samuel Doré fait de l’accès aux services de proximité en santé une priorité.

Les CLSC doivent redevenir la porte d’entrée du réseau et il propose de bonifier grandement les soins à domicile. Favorable à des primes d’éloignement, il prêche aussi pour une amélioration des conditions de travail du personnel de la santé.

On a besoin d’eux autres. On a besoin qu’ils soient heureux au travail. Il faut améliorer leurs conditions de travail, et ils vont revenir. Il y en a qui ont quitté, qui ont pris leur retraite, qui se sont réorientés, qui sont allés dans le privé. Tout ça fait que oui, on perd des ressources, mais je pense qu’avec un bon coup de barre et des investissements, ça va prendre une autre tournure , s’avance-t-il.

Atteint lui-même d’insuffisance rénale, il a aussi pris un engagement personnel de doter Amos d’un service de dialyse, seul centre majeur de la région qui n’offre pas le service. Les gens d’Amos, pour recevoir leur traitement trois par semaine, doivent se rendre à Val-d’Or, La Sarre ou Rouyn-Noranda. C’est quelque chose dont il faut absolument s’occuper. Chaque semaine qui passe, c’est vraiment une semaine de trop , affirme-t-il.

Le candidat du Parti conservateur du Québec, François Vigneault, n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.