Élections provinciales : Moisson Québec lance un appel à l’aide

La banque alimentaire de Québec vient en aide à 68 000 personnes dans la région, soit deux fois plus qu'avant la pandémie. Avec l'inflation, cette banque alimentaire peine à répondre à la demande, explique la directrice générale, Élaine Côté.

On a besoin d'aide. C'est clair, les banques alimentaires ont besoin d'aide de financement, non seulement pour les opérations mais également pour acheter des denrées, parce que nos approvisionnements réguliers ne suffisent pas à répondre à la demande. On sait qu'à l'automne et à la période des Fêtes, ça va être encore plus élevé.

Pour illustrer la situation, Mme Côté affirme que 200 000 $ par année suffisaient pour acheter des denrées avant la pandémie. Or, ce montant a bondi radicalement pour atteindre 1,7 million de dollars ces dernières années.

Environ 79 % des denrées récupérées par Moisson Québec proviennent de dons de fournisseurs locaux. Photo : Radio-Canada

Élaine Côté souligne que seulement 5 % du financement de son organisme provient des gouvernements.

Je pense que les différents paliers de gouvernement devraient s'impliquer davantage pour le fonctionnement des banques alimentaires.

Il faut aussi qu'ils se penchent sur des solutions pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables, ajoute-t-elle.