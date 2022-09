[Mot de l’info] Débat des chefs : un exercice au service de la démocratie

Les débats des chefs sont des moments clés des campagnes électorales. C’est pourquoi il est fort probable que vous serez très nombreux ce soir à écouter le débat des chefs produit par Radio-Canada et que diffuseront aussi L’actualité, CPAC, Le Devoir, La Presse et Télé-Québec. Et c'est tant mieux pour la démocratie.

Les débats des chefs suscitent l'intérêt pour le processus électoral. C'est d'ailleurs souvent à partir de ce moment, à la mi-campagne, que nous observons une montée de la fréquentation de nos contenus électoraux, signe d'un engouement plus important.

Ils permettent aux électeurs de comparer les positions des chefs à propos des principaux enjeux de la campagne. Dans cette élection, cinq partis s'affrontent. Il y a donc cinq plateformes et des centaines d'engagements : on en a recensé plus de 500 et épluché des centaines de pages de documents PDF pour bâtir notre comparateur de programmes. C'est beaucoup d'informations à démêler. Le débat est un des outils pour s'y retrouver.

Le débat de jeudi est divisé en cinq blocs thématiques : Environnement

Coût de la vie et économie

Santé

Éducation et services aux citoyens

Français, immigration et identité

Les débats donnent aussi l'occasion aux électeurs de voir ce que les candidats ont dans le ventre , pour citer Patrice Roy, qui animera son quatrième débat électoral. Les chefs sont confrontés les uns aux autres, en direct. S'ils sont élus, c'est un exercice auquel ils devront se prêter régulièrement à l'Assemblée nationale.

Les échanges se font suivant des règles claires pour tout le monde, pour les participants bien sûr, mais aussi pour vous qui assistez au débat.

Depuis 2018, les téléspectateurs peuvent voir s'afficher à l'écran le temps de parole cumulatif des chefs. Nous le faisons dans un souci de transparence. C'est bien sûr le rôle de l'animateur de s'assurer que chaque chef bénéficie d'un temps de parole équitable. Mais c'est aussi la responsabilité des chefs de gérer leur temps de parole puisqu'ils voient, comme vous, le minuteur.

Les débats sont aussi une occasion de plus pour les chefs de s'adresser directement aux électeurs… et de tordre parfois un peu le cou aux faits pour servir leur cause. C’est pourquoi nos journalistes sont là pour vérifier leurs affirmations en temps réel dans notre couverture en direct sur nos plateformes numériques.

Les questions des électeurs, vos questions, sont aussi au cœur de l'exercice. Pour cette édition, nous avons recueilli vos préoccupations au cours des dernières semaines un peu partout à travers le Québec. Les aspirants premiers ministres devront y répondre au début de chacun des cinq blocs thématiques.

Parce que c'est vous qui aurez le dernier mot.

Luce Julien est directrice générale de l'information de Radio-Canada