L’ouragan Fiona s’approche de l’archipel des Bermudes

Mercredi matin, la puissante dépression, dont l’intensité a été relevée à la catégorie 4 de l’échelle Saffir-Simpson par le Centre national des ouragans (NHC), se trouvait à environ 170 kilomètres au nord des îles Turks et Caicos.

Le petit archipel a été durement frappé par l'ouragan qui a fait beaucoup de dommages sur son passage. Heureusement, aucune victime n'a encore été signalée, a déclaré la vice-gouverneure du territoire Anya Williams, appelant néanmoins les habitants à demeurer à l'abri.

Selon le NHC, Fiona, qui est le premier ouragan de la saison, s’est formé à la mi-septembre au centre de l’océan Atlantique où il a gagné en intensité au contact des eaux chaudes et moins profondes au large des côtes de l’Amérique du Sud et dans la mer des Caraïbes.

L’ouragan, qui a notamment balayé la Guadeloupe, Porto Rico et la République dominicaine, a tué au moins cinq personnes dans ces pays qui ont reçu plus de 500 millimètres de pluie en 24 heures.

Un homme est mort en Guadeloupe, emporté avec sa maison par les flots d'une rivière en crue. Deux personnes sont décédées en République dominicaine et deux autres à Porto Rico.

Plus de 400 000 habitants sont privés d'électricité et 1,2 million n'ont pas d'eau potable en République dominicaine. Photo : Reuters / RICARDO ROJAS

En République dominicaine, le président Luis Abinader a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans trois provinces de l'est du pays, où sont notamment situées les stations balnéaires de Punta Cana, El Seibo et Hato Mayor.

Les intempéries ont forcé plus de 10 000 personnes à évacuer la région alors que 400 000 habitants sont privés d’électricité et 1,2 million sont sans eau courante.

Dommages catastrophiques à Porto Rico

À Porto Rico, qui se remet encore des dommages causés par l'ouragan Maria, il y a cinq ans, Fiona a provoqué des glissements de terrain, fait tomber des arbres et des lignes électriques, rendu des routes impraticables et emporté un pont dans la ville d'Utuado.

Le président américain Joe Biden a déclaré l'état d'urgence à Porto Rico, qui est un territoire rattaché aux États-Unis, où s'est rendue la responsable de l'agence américaine de gestion des catastrophes (FEMA), Deanne Criswell.

Nous envoyons des centaines de personnels supplémentaires , a déclaré hier Deanne Criswell au terme d’une tournée dans l'île.

Selon le gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, Fiona a provoqué des dégâts catastrophiques sur cette l’île de trois millions d'habitants où près de 800 000 personnes sont privées d'eau potable.

Les cultures ont aussi été ravagées par les pluies diluviennes et les inondations qui ont sérieusement hypothéqué les récoltes de bananes, de légumes et de café.

L’est du Canada dans la mire de Fiona

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Selon les plus récentes prévisions, la tempête Fiona frappera la région atlantique samedi matin. Photo : Environnement Canada

Selon Environnement et Changement climatique Canada, l’ouragan qui devrait perdre de l’intensité au fur et à mesure qu’il progresse vers les eaux froides du nord de l’Atlantique, sera encore une puissante tempête post-tropicale lorsqu’il atteindra les côtes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve samedi ou dimanche, selon les régions, avec des vents de 100 à 175 km/h et de fortes pluies.

De grandes vagues et des ondes de tempête sont aussi à prévoir, selon Environnement et Changement climatique Canada, qui souligne la possibilité d’inondation dans les régions côtières de l’est du pays.