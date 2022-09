Démission d’infirmières : l’hémorragie se poursuit chez Vitalité

Ces infirmières démissionnaires s’ajoutent aux 152 qui ont quitté volontairement le réseau Vitalité au cours de l’exercice financier 2021-2022.

Vitalité a entrepris de réaliser des entrevues de départ avec ces infirmières. L'exercice est pour comprendre les raisons de leur départ, afin d'essayer de les faire revenir au bercail.

Jusqu’à maintenant, les trois raisons principales énoncées durant nos entrevues de départ sont la charge de travail, le manque de valorisation et d’appui, et les horaires de travail. Le nouveau modèle de soins vise à régler certains de ces défis , indique la PDG de Vitalité, la Dre France Desrosiers, dans une déclaration écrite mercredi.

Le syndicat veut faire partie des discussions

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick n'est pas surpris par tous ces départs, ni par la moyenne d'âge des personnes qui quittent, soit 34 ans.

Il y avait une plaie au niveau des soins de santé avant. Ce que la COVID a fait, c'est juste de mettre la plaie au vif et là elle saigne , indique Maria Richard, la vice-présidente du syndicat. Les infirmières nous le disent : on est épuisées, on ne peut pas continuer où on est rendues. Ce qu'on est en train de voir...

« On doit s'asseoir à la table. On ne peut pas juste dire : "Ça va venir mieux", parce que ça ne va pas venir mieux. On se doit de faire des changements majeurs dans les soins de santé. » — Une citation de Maria Richard, vice-présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick

Maria Richard, vice-présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, n'est pas surprise de voir le nombre d'infirmières qui quittent le réseau. Photo : Radio-Canada

Le syndicat estime qu'il faudra des changements majeurs afin d'inverser la tendance. Toutefois, Maria Richard croit qu'il est trop tard dans le cas de plusieurs personnes qui sont déjà parties.

Ça me surprendrait qu'une infirmière qui a démissionné revienne. Il faudra que les choses changent et ce ne sera pas du jour au lendemain. Les chances sont qu'elles ont déjà un autre emploi.

Le syndicat doit rencontrer prochainement le réseau Vitalité et le gouvernement provincial pour tenter de trouver des solutions et colmater la brèche.

Un nouveau modèle en octobre, promet Vitalité

Vitalité espère renverser la vapeur, notamment avec un nouveau modèle de soins comprenant plus de soutien pour les équipes d’infirmières et en améliorant les horaires de travail.

Les détails du nouveau modèle de soins seront annoncés en octobre. Ce modèle se fonde sur la collaboration des équipes et sur l’ajout et l’engagement accrus des préposés au sein des équipes, pour mieux appuyer le personnel infirmier , affirme la Dre France Desrosiers.

La PDG du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers Photo : Radio-Canada

La PDG insiste sur le fait que Vitalité considère l’expérience vécue par ses employés comme étant une priorité.

À l’aide des données recueillies, nous serons en mesure d’améliorer la fidélisation du personnel, en passant entre autres par un meilleur appui au personnel et par la valorisation et la reconnaissance des employés , souligne la Dre France Desrosiers.

Quant aux horaires de travail, le principal problème mentionné par les infirmières, selon la Dre Desrosiers, est le manque de vacances estivales dans le cas de celles qui ont peu d’ancienneté.

Les règles courantes relèvent de la convention collective, donc nous devons engager le syndicat dans la recherche de solutions , indique la Dre France Desrosiers.

Avec les renseignements de Nicolas Steinbach