Les Wolves resteront à Sudbury, assure le propriétaire de l’équipe

Les Wolves de Sudbury resteront bel et bien dans la ville du nickel, assure le propriétaire de l’équipe de hockey, Dario Zulich. Des commentaires qu’il a émis récemment avaient laissé planer le doute sur ses intentions.

Les Wolves célèbrent cette année leur 50e anniversaire comme membre de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL).

Les Wolves sont une équipe qui a été créée à Sudbury et qui restera à Sudbury , a déclaré M. Zulich mardi à CBC News.

« Les Wolves de Sudbury font partie de l’esprit de notre communauté et je le respecte. » — Une citation de Dario Zulich, propriétaire des Wolves de Sudbury

Dans une conférence de presse vendredi dernier, l’entrepreneur avait affirmé que son équipe jouerait très bientôt dans un nouvel aréna contrairement à l’aréna du centre-ville vieux de 70 ans où joue l'équipe.

L'aréna communautaire de Sudbury sert présentement de domicile pour les Wolves de Sudbury de la Ligue de hockey de l'Ontario. Photo : CBC/Sam Juric

Il a tenu à clarifier ces commentaires en émettant un communiqué de presse mardi, dans lequel il indique que [son] engagement envers Sudbury est inébranlable .

Dario Zulich est le principal promoteur du projet de quartier de divertissement Kingsway, qui prévoit la construction d’un aréna en périphérie de la ville. En juillet, les élus municipaux du Grand Sudbury ont voté unanimement contre ce projet dont le coût a grimpé à 215 millions de dollars.

La Ville n’y est donc plus impliquée, mais M. Zulich maintient sa volonté de voir un nouvel aréna se construire.

Comme propriétaire des Wolves, je veux que les joueurs, les partisans et les gens de Sudbury prennent plaisir à regarder notre marque de hockey dans un tout nouveau centre d’événements, et non pas un aréna rénové , indique-t-il dans le communiqué.

« La décision de l’emplacement de cette nouvelle infrastructure à Sudbury, que ce soit dans l’est, le centre-ville ou même dans le sud, ne me revient pas. Elle revient au conseil. » — Une citation de Dario Zulich, propriétaire des Wolves de Sudbury

Le projet du quartier de divertissement Kingsway prévoit la construction d'un hôtel et d'un aréna en périphérie du Grand Sudbury. Photo : CBC/Jamie-Lee McKenzie

Même si les Wolves existent sous une forme ou sous une autre depuis les années 1890, ce n’est qu’en 1972 que l’équipe moderne est devenue membre de l’ OHL .

Certains des joueurs de la formation ont finalement rejoint la Ligue nationale de hockey, comme Randy Carlyle, Marc Staal, Nick Foligno et plus récemment Quinton Byfield.

Avec les informations de Markus Schwabe de CBC News