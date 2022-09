Québec 2022 : huit dates pour voter

Quand voter?

Les élections auront lieu le 3 octobre, mais sept autres jours de scrutin ont été prévus par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ), soit deux jours de vote par anticipation, les 25 et 26 septembre, et cinq jours de vote supplémentaires au bureau du directeur de scrutin, les 23, 24, 27, 28 et 29 septembre.

Où voter?

Si vous souhaitez vous déplacer le 3 octobre, le jour et les heures d’ouverture de votre bureau de vote seront indiqués sur la carte de rappel jaune que vous recevrez à votre domicile peu avant le jour des élections.

L’adresse de votre bureau de vote par anticipation ainsi que ses jours et ses heures d’ouverture sont indiqués sur l'avis d’inscription qu’Élections Québec doit normalement vous envoyer au début de la période électorale.

Enfin, pour connaître l’adresse du bureau du directeur de scrutin de votre circonscription, rendez-vous sur le site web d’Élections Québec  (Nouvelle fenêtre) , qui, dans tous les cas, vous dirigera au bon endroit en fonction de votre adresse et du jour que vous avez choisi pour voter.

Suis-je inscrit sur la liste électorale?

Si vous n’avez pas encore reçu d’avis d’inscription par la poste ou si celui que vous avez reçu comporte des erreurs, vous avez jusqu’au 29 septembre à 14 h pour contacter Élections Québec afin de rectifier la situation  (Nouvelle fenêtre) .

Notez que vous pouvez également vérifier en ligne  (Nouvelle fenêtre) votre inscription sur la liste électorale.

Au Québec, pour voter cette année :

vous devez être inscrit sur la liste électorale;

vous devez avoir 18 ans ou plus le 3 octobre 2022;

vous devez avoir la citoyenneté canadienne;

votre devez être domicilié au Québec depuis le 3 avril 2022;

vous ne devez pas être sous curatelle ni avoir perdu vos droits électoraux.

Puis-je voter sur mon campus?

Oui. Des bureaux de vote seront installés cette année dans plus de 170 centres de formation professionnelle, cégeps et universités du Québec. Ceux-ci seront ouverts les 23, 27 et 28 septembre, généralement entre 9 h 30 et 20 h, ainsi que le 29 septembre, de 9 h 30 à 14 h.

Les étudiants de ces établissements pourront voter pour un candidat de la circonscription de leur domicile. Mais où se trouve ce domicile, justement? La question a récemment fait débat, alors que Québec solidaire a distribué sur certains campus des dépliants incitant les étudiants à changer d’adresse en vue du 3 octobre.

Dans la foulée, le DGEQ a implicitement reconnu que les étudiants venant tout juste de quitter le nid familial pouvaient voter soit dans leur nouvelle circonscription, soit dans celle de leurs parents, si cette adresse continuait d’être utilisée pour communiquer avec le gouvernement.

Cela dit, l’esprit du vote sur les campus demeure d’ éviter aux étudiants d’avoir à se rendre dans leur circonscription pour exercer leur droit de vote , a-t-il rappelé.

Pour faire une demande de changement de domicile, l’électeur doit démontrer qu’il habite réellement dans un autre lieu et qu’il a l’intention d’en faire sa principale demeure , a ajouté le DGEQ , sans préciser le type de preuves exigées.

Près de 80 % des votes exercés sur les campus, lors des élections de 2014 et de 2018, ont été comptabilisés dans une autre circonscription que celle du campus. Source : Élections Québec

Par ailleurs, les membres du personnel des établissements d’enseignement où des bureaux de vote auront été installés pourront également voter sur le campus cette année, ce qui n’était pas permis dans les années précédentes.

Ai-je besoin de présenter des preuves d’identité pour voter?

Oui. Vous devez avoir en main un permis de conduire du Québec, une carte d’assurance maladie du Québec, un passeport canadien, un certificat de statut d’Indien ou une carte d’identité des Forces canadiennes.

Si vous ne détenez aucun de ces documents, il pourrait être possible de voter quand même, mais certaines vérifications, détaillées ici  (Nouvelle fenêtre) , devront être faites.

Enfin, n’hésitez pas à apporter votre carte de rappel si vous souhaitez voter le 3 octobre. Le personnel électoral pourra ainsi vous orienter plus rapidement vers votre bureau de vote!

Et si je ne peux pas me déplacer en raison de la COVID-19?

Que ce soit parce que vous êtes à risque de développer des complications en cas de contamination à la COVID-19 ou parce que vous êtes en isolement, vous êtes admissible cette année au vote par correspondance. La démarche est expliquée clairement sur le site d’Élections Québec  (Nouvelle fenêtre) .

Les électeurs ayant un système immunitaire affaibli ou souffrant d’une maladie chronique devront s’inscrire avant le 25 septembre en commandant une trousse de vote en ligne ou par téléphone.

Ceux devant rester en isolement pourront également commander la leur en ligne avant le 25 septembre. Passé ce délai, ils devront obligatoirement se tourner vers le téléphone.

Si la demande est faite avant le 25 septembre, la trousse vous sera envoyée par la poste. Après cette date, un proche devra passer la prendre au bureau du directeur de scrutin de votre circonscription.

Préalablement affranchie, l’enveloppe de retour qui se trouve dans cette trousse devra être renvoyée par la poste au bureau du directeur de scrutin, qui devra l’avoir reçue avant 20 h le 3 octobre. Si ce délai vous semble trop court, vous pourrez également demander à un proche de déposer l’enveloppe au bureau du directeur de scrutin.

Et si je travaille le 3 octobre?

Le jour des élections, votre employeur doit s’assurer que vous disposez d’au moins quatre heures consécutives pour aller voter durant l’ouverture des bureaux de vote, soit entre 9 h 30 et 20 h. Cela n’inclut pas le temps qui vous est normalement accordé pour les repas.

Serons-nous nombreux à voter?

De manière générale, l’attente est généralement moins longue lors du vote par anticipation ou au bureau du directeur de scrutin que le jour des élections. Mais pas toujours.

Au Québec, le taux de participation est en baisse depuis les élections générales de 2012. En 2018, 66,45 % des électeurs inscrits s’étaient déplacés pour voter; il s’agissait du pire taux de participation dans l’histoire récente du Québec, après celui de 2008, où seulement 57,43 % des électeurs inscrits s’étaient exprimés.

À l’autre bout du spectre, les élections du 15 novembre 1976, qui avaient culminé avec l'élection du premier gouvernement péquiste de René Lévesque, avaient enregistré un taux de participation de 85,27 %.

Dans l’espoir de rehausser le taux de participation, Élections Québec a lancé cette année une campagne publicitaire agressive se déclinant sur plusieurs plateformes, y compris sur des réseaux sociaux comme Tik Tok et sur le métavers.

Pour qui voter?

Il faut d’abord savoir que, dans un mode de scrutin uninominal à un tour comme le nôtre, vous ne votez qu’une seule fois, et pour un seul candidat, afin d’élire un député qui représentera votre circonscription à l’Assemblée nationale.

Le parti qui remportera le plus de députés sera appelé à former un gouvernement, majoritaire ou minoritaire, et son chef (ou son porte-parole désigné comme chef parlementaire, dans le cas de Québec solidaire) deviendra premier ministre.

En tout, 880 déclarations de candidatures ont été acceptées dans les 125 circonscriptions du Québec cette année. La liste est accessible ici  (Nouvelle fenêtre) . Il y a actuellement 27 partis politiques provinciaux autorisés; 21 d’entre eux présentent des candidats cette année. Il y a également 14 indépendants.

À la dissolution du Parlement, le 28 août dernier, cinq partis étaient représentés à l’Assemblée nationale, soit la Coalition avenir Québec (CAQ), le Parti libéral du Québec (PLQ), Québec solidaire (QS), le Parti québécois (PQ) et le Parti conservateur du Québec (PCQ).

Ce sont aussi les seules formations politiques à présenter cette année des candidats dans l’ensemble des 125 circonscriptions du Québec.

Alors, qui choisir? C’est LA question! Et heureusement, les sources d'informations ne manquent pas.

Outre les communications émanant des candidats et de leurs partis politiques, il existe plusieurs outils pour vous aider à faire un choix.

Consultez par exemple notre dossier Élections Québec 2022; celui de nos collègues de Rad  (Nouvelle fenêtre) ; notre comparateur de programmes; et essayez, si ce n’est déjà fait, notre Boussole électorale  (Nouvelle fenêtre) . Voyez ou revoyez également l’émission spéciale Cinq chefs, une élection, diffusée le 8 septembre, ainsi que le débat des chefs du 22 septembre.