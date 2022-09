Vladimir Poutine est-il au pied du mur?

En mobilisant 300 000 réservistes et en laissant planer le spectre de l'arme nucléaire, le président Vladimir Poutine a signalé que l'offensive russe en Ukraine était rendue à un « point tournant », estime l'expert Pierre Jolicoeur du Collège militaire royal du Canada.

Dans un rare discours à la nation diffusé mercredi, le président russe a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes pour prêter main-forte aux troupes déjà engagées sur le théâtre de guerre ukrainien.

Par opposition à une mobilisation générale, c’est-à-dire celle de tous les hommes aptes et en âge de combattre, la mobilisation de réservistes par le président russe est une solution mitoyenne , explique Pierre Jolicoeur, les réservistes ayant tout de même une certaine expérience militaire.

N’empêche, [cette mesure] donne le signal que la Russie rencontre des difficultés et a besoin de ressources [...] et que [Poutine] est prêt à continuer le conflit, peu importe les conséquences , estime le professeur.

Armés par l’Occident, les soldats ukrainiens ont monté une fulgurante contre-offensive ces dernières semaines, amenant les Russes à se retirer de la région de Kharkiv (nord-est) et à devoir reculer dans les régions du Donbass (est) et de Kherson (sud).

En plus de ces revers humiliants, l’homme fort du Kremlin ressent également une certaine pression à l’international pour mettre fin à ce qu'il appelle toujours une opération militaire spéciale , y compris d’alliés qu’il souhaite rallier à sa cause.

La semaine dernière, le premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que l'heure n'était pas à la guerre . Vladimir Poutine a aussi admis avoir pris connaissance des inquiétudes du président chinois Xi Jinping.

Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping avaient proclamé leur amitié « sans limite » en février dernier, quelques semaines avant le début de l'invasion russe en Ukraine. Photo : AP / Alexei Druzhinin

Il a reçu des pays non occidentaux le signal d'en finir au plus vite, d'arrêter de parler au nom du monde non occidental , a analysé sur Facebook Alexandre Baounov, un ancien expert du centre Carnegie de Moscou, fermé cette année par le gouvernement russe.

Un coup d'épée dans l'eau

Dans son discours télévisé, le président Poutine a affirmé que l’objectif militaire principal de la Russie en Ukraine, soit la libération du Donbass, n’avait pas changé.

Il a ajouté que la mobilisation de troupes supplémentaires avait été rendue nécessaire et urgente devant l'armement des forces ukrainiennes par les pays occidentaux, qu’il accuse d’avoir franchi toutes les limites .

Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a quant à lui expliqué que cette mobilisation était nécessaire pour tenir les territoires occupés en Ukraine.

La ligne de front est longue de plus de 1000 kilomètres. Évidemment, il faut renforcer cette ligne et les arrières, il faut contrôler ces territoires , a-t-il dit.

Un constat qu'a fait sien le professeur Jean-François Rattel en entrevue à Midi-Info.

Les pertes militaires, notamment dans le front de l’est et nord, ont vraiment réduit les effectifs russes au cours des derniers mois , a-t-il expliqué, si bien que les Russes n'ont plus assez de troupes pour occuper le territoire qu'ils ont pris jusqu'à maintenant .

Si nécessaire soit-il, il serait surprenant que ce nouveau déploiement fasse basculer le conflit en faveur de la Russie, juge M. Rattel. Ce dernier doute que la Russie soit capable de recruter 300 000 réservistes et souligne que ceux qui seront bel et bien déployés auront peu d'expérience de combat à leur actif.

Si cette mobilisation dénote que Poutine a décidé d'augmenter sa mise dans la guerre et que celle-ci n'est pas près d'être terminée, elle est loin d'être un gage de succès , souligne M. Rattel.

Selon le professeur à l'Université d'Ottawa, il s'agit davantage d'un coup d'épée dans l'eau .

Des votes improvisés et « précipités »

C’est dans l’optique de reprendre l’initiative que le président russe a également annoncé l’appui du Kremlin pour des votes d’annexion devant se dérouler du 23 au 27 septembre dans quatre régions occupées, en tout ou en partie, par la Russie.

Un calendrier décrit comme précipité par Pierre Jolicoeur, qui y voit aussi un aveu de faiblesse.

Au départ, on avait l’intention d’organiser ces référendums, mais plus tard, au mois de novembre. On avait suspendu cette opération en raison de la contre-offensive ukrainienne. Mais vu l’ampleur de la contre-offensive ukrainienne, on donne l’impression de vouloir organiser un référendum en toute vitesse avant qu’il ne soit trop tard , a-t-il expliqué au micro de l'émission Tout un matin.

Les pouvoirs séparatistes des régions de Louhansk et Donetsk ont annoncé des votes d'annexion à la Russie, tout comme les autorités d’occupation russe de Kherson et Zaporijia. Photo : Associated Press / Alexei Alexandrov

Si les résultats de ces scrutins laissent peu de place au doute, il en va de même pour les réactions internationales qui s’ensuivront.

On sait d’avance que la communauté internationale va condamner ces résultats , note Pierre Jolicoeur, les alliés occidentaux de l’Ukraine ayant déjà qualifié de simulacre et de parodie la tenue de ces scrutins.

On est dans un théâtre de guerre en ce moment. C’est un territoire sous occupation étrangère. La validité des résultats sera nulle. Personne ne voudra reconnaître ces résultats , a-t-il observé.

Personne, sauf, bien sûr, la Russie.

En ingérant ces régions, Moscou pourrait qualifier d’éventuelles attaques ukrainiennes sur ces territoires d’attaques sur la Russie elle-même.

Ce n’est pas un bluff

Cette situation donnerait au Kremlin une marge de manœuvre pour une mobilisation encore plus importante ou l’emploi d’armes encore plus puissantes , a indiqué Pierre Jolicoeur.

En effet, la doctrine militaire du Kremlin prévoit le recours à l’arme nucléaire en cas d’attaque sur le territoire russe.

Vladimir Poutine a d’ailleurs brandi cette menace lors de son annonce télévisée, affirmant qu’il utiliserait tous les moyens à sa disposition pour protéger la Russie en cas de violation de son intégrité territoriale .

« Ceci n'est pas un bluff », a martelé Vladimir Poutine au sujet de son engagement à prendre « tous les moyens » nécessaires pour protéger la Russie. Photo : Reuters / Services de presse de la présidence russe

Selon Pierre Jolicoeur, une telle escalade serait étonnante , l’activation de l’arme nucléaire n’étant pas aussi simple que d’appuyer sur un bouton .

Ça prend un certain niveau de coordination avec les militaires, et il n’est pas certain que tous en Russie, même parmi ceux qui sont proches de Poutine, partagent une telle volonté de monter aux extrêmes , a-t-il observé.

Il convient toutefois qu' il y aurait certainement des gens qui seraient prêts à le faire .

Ainsi, estime-t-il, il faudra voir, au cours des prochains jours, la réaction des proches du président pour décortiquer à quel point il y a une équipe d'extrémistes à ses côtés pour mener cette guerre .

Et si elle allait de l'avant, la Russie devrait se préparer à voir une escalade des tensions extrêmement grande , affirme l'expert militaire Jean-François Rattel.