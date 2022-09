Des données inquiétantes sur la santé mentale des jeunes Néo-Brunswickois

L’organisme a sondé 42 031 élèves de la 6e à la 12e année, soit 75,6 % des élèves qui fréquentent 180 écoles publiques de la province.

Jusqu’à 47,8 % d’entre eux ont vécu des symptômes d’anxiété et 41,7 % des symptômes de dépression, contre 37 % dans ces deux catégories en 2018-2019.

Les élèves qui s’identifient non binaires, bispirituels ou toute autre identité non conforme au genre, rapportent une moins bonne santé mentale et physique que les étudiants qui s’identifient masculin ou féminin , souligne le Conseil de la santé.

Le CSNB indique que 17 600 élèves ont ressenti le besoin de parler à quelqu’un pour un problème de santé mentale ou émotionnelle.

Un total de 78 % des élèves ont indiqué que le climat dans leur domicile familial est positif pour leur santé psychologique. Photo : iStock / nd3000

Un total de 21 % d’entre eux ont déclaré qu’ils ne savaient pas à qui s’adresser pour obtenir de l’aide, 34 % se sont dit que le problème partirait tout seul et 52 % ont affirmé qu’ils ne se sentaient pas à l’aise de demander de l’aide.

De plus, 46,3 % des répondants disent avoir été victimes d’intimidation dans la période de deux mois qui a précédé le sondage.

Par ailleurs, 38 % des élèves de la province perçoivent leur santé mentale comme très bonne ou excellente .

Pandémie et mieux-être physique des élèves

Le directeur général du CSNB , Stéphane Robichaud, souligne qu’il est important de prendre en compte le contexte de la pandémie dans l’analyse des plus récentes données, et l’adaptation à laquelle a dû faire face le système de l’éducation et de la santé par conséquent.

Les résultats démontrent aussi que le pourcentage d’élèves qui suivent les recommandations pour un mode de vie sain est à la baisse. Tous ces facteurs ont une grande incidence sur le score moyen de satisfaction à l’égard de la vie , explique-t-il.

Un élève de niveau secondaire suit un cours de mathématique à distance lors de la pandémie de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Carolyne Brochu

Comme exemple de bonnes pratiques, on note entre autres l’activité physique, les habitudes alimentaires et le sommeil.

Parmi les répondants, seuls 22,2 % ont affirmé prendre part à une activité physique quotidienne.

De plus, 69,8 % disent ne pas dormir huit heures chaque soir et 89,4 % d’entre eux utilisent un appareil électronique avant de se coucher.

Côté alimentaire, 45,9 % des répondants disent manger 5 portions ou plus de légumes ou fruits chaque jour et 68,8 % consomment des boissons sucrées.

Ils sont 63,8 % à ne pas prendre leur déjeuner chaque matin.

Consommation de substances

Le tabagisme, ainsi que la consommation d’alcool et de cannabis ont diminué chez les élèves en 2021-2022, en comparaison aux résultats du sondage de 2018-2019.

Seuls 15,7 % d’entre eux avaient essayé la cigarette, contre 21,6 % il y a trois ans. Un total de 1,8 % des élèves sondés disent fumer quotidiennement, contre 4,8 % en 2018-2019.

La consommation régulière d’alcool enregistre également une : elle est passée de 24 % à 17,8 % en trois ans. Même son de cloche pour la consommation de cannabis : 15,9 % des jeunes disent en avoir consommé dans une période de 12 mois, contre 20,8 % en 2018-2019.

Les participants au sondage ont répondu à des questions sur leur développement social et affectif, leur santé physique, leur consommation ainsi que leurs expériences à l’école et dans la communauté. Photo : iStock

Par contre, 28,3 % des élèves sondés disent avoir essayé le vapotage, et 16,5 % d’entre eux utilisent une cigarette électronique par moment. Il n’existait pas de données sur ce type de produit lors du dernier sondage, mais le vapotage a gagné en popularité dans les dernières années.

Aucune nouvelle donnée sur les drogues n’a été recueillie, mais ils étaient 24,6 % des élèves à en avoir consommé en 2018-2019.