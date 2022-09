Le syndicat de la Fonderie Horne demande « de calmer le jeu »

Le syndicat qui représente les travailleurs de la Fonderie Horne, à Rouyn-Noranda, affirme que des employés et leurs familles ont été intimidés depuis que le dossier des niveaux d’émissions d’arsenic dans l’air se retrouve au cœur de l’actualité.

Ce qu’on dit c’est que les travailleurs par exemple vont faire leur épicerie et les gens les associent avec le résultat qu’on a par rapport à ce dossier-là. [De] les associer dans le sens où ils ont participé à cette dérape environnementale, qu’ils cautionnent ce qui arrive alors qu’ils subissent autant que la population , a souligné le président de la Fédération de l’industrie manufacturière–CSN, Louis Bégin à l’émission Des matins en or.

Des employés de la Fonderie Horne donnaient d’ailleurs à Radio-Canada la semaine dernière quelques exemples des commentaires entendus à leur endroit.

De se faire dire qu’on est des tueurs d’enfants, des empoisonneurs de femmes enceintes, je pense que c’est exagéré beaucoup. Ç'a vraiment mal passé auprès des employés et il n’y a pas vraiment d’élus qui ont levé la main pour calmer le jeu , expliquait Jonathan Tremblay.

On demande d’avoir un peu de bon sens dans ce débat-là , soulignait Louis Bégin au micro de David Chabot.

Le président de la Fédération de l’industrie manufacturière–CSN invite la population à participer à la consultation citoyenne qui prend fin le 20 octobre.

Le syndicat souhaite également un débat plus constructif dans ce dossier de la part des candidats à l’élection provinciale.