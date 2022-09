Rob McKee est nommé chef de l’opposition officielle du Nouveau-Brunswick

C’est un honneur et un privilège d’assumer ce rôle , affirme Rob McKee par voie de communiqué. Ce sera un travail d'équipe alors que nous continuerons à tenir le gouvernement responsable et à bâtir sur les piliers que sont la transparence, l'authenticité et un leadership empathique qui se soucie vraiment des gens.

Le nouveau chef de l’opposition officielle a tenu à remercier Roger Melanson qui a assumé ce rôle au cours des deux dernières années.

Le député de Victoria-La-Vallée, Chuck Chiasson, sera président du caucus. Francine Landry occupera le rôle de whip, alors que Guy Arseneault est nommé leader parlementaire.

Roger Melanson avait annoncé en janvier dernier qu'il quitterait ses fonctions de chef de l'opposition officielle à l'Assemblée législative lorsqu'un nouveau chef du Parti libéral aura été choisi, même si celui-ci n'est pas déjà député. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

Susan Holt a été élue cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick le 6 août dernier, au terme d'une élection serrée qui a nécessité trois tours de scrutin. Celle-ci ne détient pas de siège à l'Assemblée législative pour le moment. Le député Denis Landry lui a récemment offert son siège, si elle le désirait.

Nouvelles responsabilités des députés

Alors que la reprise des travaux à l’Assemblée législative est prévue pour le début octobre, l’opposition annonce des changements à sa liste de porte-parole. En voici quelques exemples :

En plus d’être chef de l’opposition officielle, Rob McKee sera porte-parole en matière de santé et de mieux-être.

Roger Melanson sera porte-parole en matière d’affaires relevant du Conseil exécutif et du Cabinet du premier ministre et porte-parole en matière d’affaires intergouvernementales

Benoît Bourque sera porte-parole en matière de francophonie et pour les affaires relevant de la Loi sur les langues officielles.

Robert Gauvin sera porte-parole en matière de développement social, Denis Landry en matière de justice et René Legacy en matière de finances et d’affaires relevant du Conseil du Trésor.