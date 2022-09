Débrayage d’un mois des employés de bureau du cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Les membres du syndicat des employés de bureau du cimetière Notre-Dame-des-Neiges qui sont sans contrat de travail depuis 2017 affirment qu’ils n’ont plus le choix de prendre de tels moyens pour faire entendre raison à leur employeur.

Conscient des perturbations qu’engendrera cette grève de 30 jours sur les opérations du vaste cimetière de 139 hectares situé sur le mont Royal, le président du syndicat, Éric Dufault, assure que les opérations qui étaient déjà planifiées comme les cérémonies et les enterrements auront lieu normalement.

C’est vraiment toutes les activités du pavillon administratif : la vente de terrains, les requêtes de sépultures à venir, les ventes de monuments, les requêtes de gravure, les plaintes concernant des terrains qui seront affectées par ces 30 jours de débrayage.

C’est la dernière position dans laquelle on voulait être. Notre mission à nous, les employés, c’est de servir la clientèle, c’est d’honorer la mémoire de leurs défunts. On est obligés aujourd’hui d’exercer ce mandat de grève , a expliqué Éric Dufault mercredi matin sur les ondes d’ICI Première.

« Les boîtes vocales sont pleines, ça déborde, on n’est déjà pas capables de servir les familles dignement. » — Une citation de Éric Dufault, président du syndicat des employés de bureau du cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Dénonçant une réduction des effectifs qui surcharge les employés et un gel des salaires qui perdure depuis maintenant cinq ans, la quinzaine de syndiqués du pavillon administratif estiment qu’ils ne sont plus capables aujourd’hui de servir la clientèle dans ces conditions.

En 2017, on était 24 personnes dans le bureau. Au retour de la pandémie, il y a une catégorie d’employés conseillers qui a été abolie. Et ça a réduit de 24 à 17 et même 16 [le nombre d']employés en septembre 2020. C’est ça qui a créé toute cette surcharge qui, aujourd’hui, devient vraiment pénible , déplore le président du syndicat, qui accuse du même souffle l’employeur de retarder volontairement les négociations.

Selon le syndicat, même après 17 rencontres en présence d’un conciliateur, très peu de choses ont bougé à la table de négociation.

« L’employeur nous dit qu’il n’est pas prêt à parler du monétaire. Cinq ans sans parler du monétaire, c’est long! » — Une citation de Éric Dufault, président du syndicat des employés de bureau du cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Un secteur en transformation

De son côté, la direction assure qu'elle souhaite conclure une entente avec les syndiqués, mais qu'elle doit être compatible avec la capacité de payer des familles endeuillées dans la mesure où ce sont elles qui paient les salaires de nos employés , explique la Fabrique du cimetière dans une déclaration qu'elle nous a fait parvenir.

Selon la direction, la forte compétitivité qui s'est installée dans l'industrie des services funéraires et les gens qui sont de plus en plus nombreux à opter pour la crémation plutôt que l'inhumation dans un cercueil obligent le cimetière à s'adapter à cette réalité.

Le modèle d’affaires des représentants qui vendent des services d’inhumation à domicile est dépassé. Les gens transigent sur le site, par téléphone ou par voie numérique et ils sont soucieux de tous les coûts, particulièrement en période d’inflation , précise la direction.

De son côté de la table de négociation, la direction affirme proposer un plancher d'emploi d'au moins 14 postes réguliers à temps complet à ses employés de bureau.