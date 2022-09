Des Premières Nations du Manitoba contestent les règles de chasse de la province

Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), qui représente les Premières Nations du nord de la province, soutient que le gouvernement du Manitoba doit arrêter de distribuer des permis de chasse à l'orignal aux chasseurs allochtones jusqu'à ce que les chasseurs de subsistance aient une récolte suffisante.

Le gouvernement a d'ailleurs limité la chasse sur les territoires traditionnellement utilisés par les Autochtones, invoquant la protection de l'orignal. En avril, il a aussi instauré un système de tirage au sort pour les permis de chasse à l'orignal pour les allochtones dans certaines régions.

Il renforce les règles qui concernent notre [chasse de subsistance], tout en laissant des chasseurs allochtones faire , dit le chef de la Nation Crie Pimicikamak, David Monias, dont la communauté fait partie des régions touchées par les règles.

Un porte-parole du gouvernement manitobain a confirmé mardi par courriel qu'un système de tirage au sort a été instaurée dans neuf territoires de chasse, surtout dans le nord-ouest, près de Flin Flon, de Thompson et de Le Pas.

Le porte-parole a ajouté que cette initiative était nécessaire pour protéger à long terme la population d'orignaux, qui subit les effets de plusieurs menaces biologiques, comme des maladies et la prédation.

La subsistance d'abord

Des membres de MKO affirment que les besoins des communautés autochtones priment sur la remise de permis à des allochtones.

C'est ce qui nous a été promis dans les traités que nous avons signés. Nous voulons seulement vivre de notre territoire , affirme le chef de la Nation Crie Sapotaweyak, Nelson Genaille.

Nelson Genaille et David Monias soutiennent tous deux que leurs communautés dépendent plus que jamais de la chasse à l'orignal, à cause de la hausse du coût de la vie.

Nous aidons nos membres, en subventionnant partiellement à leurs dépenses en essence, par exemple, pour qu'ils puissent aller chasser , explique David Monias.

Une obligation constitutionnelle

Ces neuf derniers mois, Nelson Genaille, David Monias et le grand chef de MKO , Garrison Settee, ont écrit des lettres au gouvernement, sans recevoir de réponse.

Selon une lettre de Garrison Settee datée du 14 septembre, le silence de la province contrevient aux termes des traités et des lois qui établissent les droits autochtones, dont la loi constitutionnelle de 1982.

Les trois chefs ont également sollicité l'opinion du Centre juridique d’intérêt public d'Aide juridique Manitoba. Le fait de prioriser les droits de chasse de subsistance des Premières Nations est une obligation constitutionnelle , affirme ce dernier dans une réponse écrite datée du 13 septembre.

De plus, les règles actuelles de la province n'accordent pas la priorité à ce droit des membres des Premières Nations en ce qui concerne la chasse à l'orignal [...] [Ces règles] et le système de tirage au sort sont susceptibles d'être contestés sur la plan constitutionnel .

Si la protection de l'orignal implique la limitation de la chasse, tous les originaux restants doivent être destinés à la chasse de subsistance par les Premières Nations, qui est protégée par la Constitution , ajoute le Centre juridique d’intérêt public d'Aide juridique Manitoba.

Un porte-parole du gouvernement du Manitoba confirme que ce dernier a bien reçu la lettre de MKO et que le ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord, Greg Nesbitt, répondra sous peu .

Avec les informations de Jenn Allen