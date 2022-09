L’acteur Ryan Grantham est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa mère

En juin dernier, Ryan Grantham a plaidé coupable à l'accusation de meurtre au deuxième degré.

Au moment d'annoncer la peine imposée au jeune homme, la juge Kathleen Ker a qualifié cette affaire de tragique et de crève-coeur, notant que les déclarations des victimes, particulièrement celle de sa soeur, montrent à quel point ce crime a brisé des vies .

L'emprisonnement à vie est automatique pour les personnes reconnues coupables de meurtre au deuxième degré. Dans ce cas, l'audience de détermination de la peine sert à établir a quel moment l'accusé sera admissible à la libération conditionnelle.

Avertissement : Les descriptions du crime contenues dans ce texte pourraient troubler certaines personnes; nous préférons vous en avertir.

La juge, Kathleen Ker, est revenue sur certains détails troublants révélés lors de l'audience de détermination de la peine, en juin dernier. Alors qu'il avait 21 ans, Ryan Grantham a tué sa mère d'un coup de feu à l'arrière de la tête avec un fusil de calibre .22 alors qu'elle jouait du piano dans leur maison en rangée de Squamish, le 31 mars 2020.

Dans une vidéo GoPro qu'il a prise peu après avoir commis son crime et qui a été présentée au tribunal en juin, Ryan Grantham admet avoir tué sa mère et montre son corps.

Ryan Grantham a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré le 9 mars. Photo : Fournie par Filmifeed

Le jour suivant, Ryan Grantham a couvert le corps de Barbara Waite avec un drap, disposé des chandelles tout autour et accroché un rosaire au piano avant de monter à bord d'une voiture chargée d'armes à feu, de munitions et de cocktails Molotov avec l'intention de se rentre à Ottawa pour y tuer le premier ministre, Justin Trudeau.

Il s'est rendu jusqu'à Hope, en Colombie-Britannique, avant de faire demi-tour pour se rendre, soit à l'Université Simon Fraser, où il était inscrit à l'époque, soit sur le pont Lions Gate pour y commettre une fusillade de masse.

Ce soir-là, Ryan Grantham a fini par aller jusqu'au poste de la police de Vancouver pour s'y rendre.

En donnant les raisons de sa décision sur la peine imposée au coupable, la juge a noté qu'il était heureusement encore suffisamment lucide pour ne pas choisir de donner suite à son idée de fusillade de masse.

Une santé mentale qui se détériorait

La juge a souligné que, dans les mois précédents son crime, la santé mentale de Ryan Grantham s'était détériorée. Il passait de plus en plus de temps à fumer du cannabis, à regarder des vidéos violentes sur le web caché (dark web, en anglais), tout en se sentant isolé et envahi par des idées suicidaires et homicidaires.

Kathleen Ker a dit que la peine imposée prenait en compte l'état de santé mentale de Ryan Grantham au moment où il a commis son crime. Elle a précisé que celui-ci avait fait appel à de l'aide psychiatrique en prison et qu'elle avait reçu des commentaires positifs au sujet de son comportement et de ses progrès.

Elle a également dit que ses remords semblaient sincères. En juin, Ryan Grantham a demandé pardon devant la cour, affirmant que sa mère était une personne aimante et pleine de compassion qui ne méritait pas ce qu'il lui avait fait.

Ryan Grantham a commencé sa carrière d'acteur de cinéma et de télévision à 9 ans. Il a joué dans la série Riverdale, filmée en Colombie-Britannique, ainsi que dans les séries Supernatural et iZombie. Il a aussi joué dans les fils Diary of a Wimpy Kid et The Imaginarium of Doctor Parnassus.

Avec les informations de Karin Larsen