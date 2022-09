Le Centre d’innovation des Premiers Peuples, à Gatineau, fête ses 10 ans

Des démonstrations d’utilisations d’imprimantes 3D, des prestations artistiques et musicales, et un encan silencieux sont notamment au programme de la journée.

Le président du CIPP Marco Bacon, le ministre de la Famille et ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, la mairesse de Gatineau France Bélisle, le député fédéral libéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus, ainsi que la cofondatrice et directrice générale du CIPP , Céline Auclair, vont prendre la parole lors de l’événement.

Le CIPP a été fondé en 2012. L’organisme à but non lucratif a pour objectif d’appuyer et de promouvoir l’innovation sociale par et pour les peuples autochtones . Il véhicule des valeurs de réconciliation, d’intégration et s’intéresse tout particulièrement à l’apport des femmes et des jeunes dans l’économie canadienne.

Un chaînon manquant

Le chemin parcouru par le CIPP au cours des dix dernières années est énorme , a témoigné Mme Auclair lors de son passage à l’émission Les matins d’ici, mercredi.

La cofondatrice et directrice générale du CIPP est elle-même native de Maniwaki. Elle a beaucoup travaillé à l’international, et c’est ce qui l’a motivée à faire avancer la cause des Autochtones au Canada.

J’ai été exposée à des modèles de développement très intéressants à travers le monde, dont les FabLab , a-t-elle partagé. Il m’apparaissait qu'il y avait un chaînon manquant dans les offres qu’on faisait aux Autochtones à travers le pays, il y a dix ans de ça .

Ce sont l’innovation sociale et l’innovation technologique qui manquaient à l’offre faite aux communautés autochtones, selon elle.

Elle a donc eu l’idée de mettre sur pied un programme qui permettrait de rendre accessible aux jeunes Autochtones des technologies du 21e siècle .

On voulait faire un pari qui était un peu risqué, c'était celui de montrer le potentiel des jeunes Autochtones, malgré les parcours difficiles, malgré le décrochage scolaire qui est très présent dans les communautés , a raconté Mme Auclair.

La cofondatrice est fière d’affirmer que dix ans après le début de l’initiative, le pari a été relevé. On travaille avec des jeunes qui n'ont pas terminé leur secondaire 5 et pourtant, au bout de 5 mois — on offre des formations de 5 mois — ils parviennent à maîtriser ces équipements-là qui sont opérés par ordinateur.

« C'est absolument inouï de voir le progrès de ces jeunes. » — Une citation de Céline Auclair, cofondatrice et directrice générale du CIPP

Approche autochtone

Environ 50 % du programme offert par le CIPP se concentre sur la fierté identitaire des jeunes Autochtones. Au-delà de l’éducation, l’organisme cherche à créer des milieux de vie pour les participants.

On a pris l’approche typiquement autochtone pour transférer notre savoir , a partagé Mme Auclair. On travaille par petits pas. On travaille par observation. On valorise beaucoup les essais-erreurs.

Céline Auclair souhaite déjà agrandir le projet. Elle aimerait voir un FabLab mis sur pied dans chacune des Nations présentes sur le territoire canadien.