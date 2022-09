Un automobiliste entre la vie et la mort à Saint-Félicien

Le conducteur d’une camionnette a subi des blessures graves à la suite d’une embardée tôt mercredi matin sur la route 169 entre Saint-Félicien et le secteur de Saint-Méthode.

L’homme de 41 ans a été éjecté du véhicule après une sortie de route. Il a été transporté au centre hospitalier et sa vie pourrait être menacée.

Deux autres occupants de la camionnette ont subi des blessures mineures. Un troisième souffre de blessures plus graves, mais sa vie ne serait pas en danger.

L’événement a eu lieu vers 6 h près de l’intersection du chemin de la Pointe et de la route 169. Selon la Sûreté du Québec, le conducteur se serait endormi au volant et l'alcool n'est pas en cause.

La circulation a été perturbée dans le secteur, mais la route est maintenant rouverte à la circulation.