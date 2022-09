Des négociations ardues entre Énergie NB et les chefs wolastoqey sur Mactaquac

En 2020, Énergie NB a annoncé vouloir entreprendre la remise à neuf du barrage pour lui permettre d’être en fonction jusqu’en 2068. Il s’agit d’un projet d'un montant de 2,7 à 3,6 milliards de dollars, sans compter les 2 à 3 milliards nécessaires pour acheter de l'électricité à Hydro-Québec pendant les travaux.

Les Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick poursuivent actuellement la province pour faire valoir des revendications territoriales qui couvrent la moitié de la province. L’automne dernier, ils ont ajouté à cette demande des parcelles de terres qui appartiennent à Énergie NB et aux cinq plus grandes forestières de la province.

Dans une entrevue à CBC, Allan Polchies de la Première Nation St. Mary’s, porte-parole des chefs, déplore que cette poursuite soit utilisée comme outil dans les négociations entre les Wolastoqiyik et Énergie NB.

Allan Polchies, chef de la Première Nation St. Mary's et porte-parole des chefs Photo : Radio-Canada / Ed Hunter

Il est malheureux que le pouvoir du Nouveau-Brunswick réduise les termes de mandat des négociations sur la base d'une revendication que nous avons légitimement , indique M. Polchies.

Selon des documents obtenus par CBC, la première offre d’Énergie NB aux communautés incluait six termes de mandat pour lesquels la société de la Couronne était prête à négocier.

Cela incluait l’emploi et l’éducation, les protections environnementales, les intérêts communautaires, l'approvisionnement et les contrats, le développement économique et des mesures de protection de la culture.

Les communautés ont ensuite fait une contre-offre pour inclure davantage de protections environnementales et pour demander à Énergie NB d’inclure dans sa proposition la création d’un projet d’énergie renouvelable de 200 mégawatts pour aider les Wolastoqiyik à couvrir les coûts de l’énergie dans leurs communautés.

Dans une lettre envoyée aux chefs de la Nation Wolastoqey du Nouveau-Brunswick, le directeur du projet pour la remise à neuf du barrage de Mactaquac à Énergie NB, Charlie Ryan, a indiqué que trois termes de mandat seraient abandonnés.

« À la lumière des détails de la contre-offre et du litige en cours contre Énergie NB et en ce qui concerne le titre ancestral au Nouveau-Brunswick, Énergie NB doit réorienter la portée des négociations afin d'aborder les impacts négatifs identifiés du [Projet d'atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac] sur les droits potentiels ou établis des autochtones ou des traités », indique M. Ryan dans sa lettre.

Il ajoute qu’Énergie NB veut continuer à négocier en se concentrant uniquement sur l’emploi et l’éducation, les protections environnementales et l’approvisionnement et les contrats.

Énergie NB n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de CBC, mais le porte-parole Marc Belliveau a fourni une déclaration écrite.

Dans tout grand projet, Énergie NB a des discussions avec les communautés des Premières Nations dans le cadre de ses obligations de consultation. C’est le cas pour le Projet d'atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac. Énergie NB est engagée à continuer à travailler avec la Nation Wolastoqey.

Le chef Allan Polchies indique que les réclamations territoriales donneraient plus de poids dans n’importe quelle négociation sur le développement des infrastructures.

Il pense toutefois que cette cause pourrait traîner en longueur. Il pourrait se passer 20 ans avant que la cour ne l'entende, dit-il, alors que le projet de remise à neuf du barrage pourrait commencer d’ici quelques années.

Ce que nous voulons c’est le pouvoir de poursuivre notre développement économique et de générer des revenus pour nous-mêmes…d’avoir un développement économique durable pour nos communautés , conclut M. Polchies.

Avec des informations d’Aidan Cox de CBC