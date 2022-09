Réfugiés d’Ukraine : WestJet bloque une initiative caritative et offre une aide temporaire

Rebecca Rider, qui travaille comme pilote dans la compagnie aérienne, et son mari, Michael Garnett, ont monté une organisation caritative, Help from Canada, pour aider les réfugiés ukrainiens.

Ils ont pu faire venir au Canada près de 200 réfugiés en utilisant des billets du programme de laissez-passer compagnons des employés.

Ces billets qui permettent de monter en avion lorsqu'il reste des places sur un vol (stand-by, en anglais) sont offerts aux employés pour qu’ils puissent les distribuer aux membres de leur famille ou à leurs amis. Seuls les taxes et les autres frais sont perçus.

Comme ils sont donnés chaque année en nombre limité, de nombreux collègues de Rebecca Rider lui en ont donné, pour soutenir sa démarche caritative.

Grâce à ces dons, nous avons aidé plus de 180 personnes à venir au Canada, et 197 réfugiés ont pu voyager en utilisant ces billets au rabais , dit cette dernière.

WestJet lui a toutefois demandé d’arrêter d’utiliser les laissez-passer compagnons pour cette raison. Une porte-parole de la compagnie, Morgan Bell, a expliqué que, selon les politiques de la compagnie, ces billets sont seulement destinés aux proches des employés.

Les avantages de voyage des employés ne sont pas conçus pour les opérations caritatives ou sans but lucratif, car [d'autres] programmes de WestJet sont mieux adaptés , dit-elle.

Pour les remplacer, WestJet a décidé d’offrir une réduction de 50 % sur les billets d’avion pour les réfugiés ukrainiens, mais l'offre prend fin le 30 septembre. Michael Garnett, qui a des origines ukrainiennes, n'est pas content de ce compromis.

On nous offre des billets à environ trois à quatre fois le prix que nous payons. Donc, nous ne sommes pas satisfaits de cette offre. C'est quelque chose, c'est un point de départ, mais cela ne va pas permettre à beaucoup de gens de venir ici , dit-il.

Avec des informations de Lucie Edwardson