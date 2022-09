Le bilan de Pierre Dufour passé au peigne fin lors du débat dans Abitibi-Est

Pendant plus de 2 heures 30 minutes, les cinq candidats ont débattu de divers enjeux du comté, de la pénurie de main-d'œuvre à la survie des caribous, en passant par la vitalité économique du centre-ville de Val-d’Or, l’environnement, ou encore les relations avec les Autochtones.

La formule du débat a principalement permis à chacun des candidats d’exposer la plateforme de son parti sur les différents enjeux.

Lors des quelques périodes d’échanges en face-à-face, le député sortant s’est retrouvé sur la sellette plus souvent qu’à son tour, lui qui a rappelé d’entrée de jeu les investissements de plus de 1,3 milliard de la Coalition avenir Québec dans la région lors du dernier mandat.

Le libéral Jean-Maurice Matte a lancé la première salve sur le dossier de la santé et de l’urgence à Senneterre, déplorant que la population ait dû sortir dans la rue pour protéger ses acquis.

Des citoyens s'étaient réunis à plusieurs reprises pour dénoncer la fermeture de l'urgence au CLSC de Senneterre entre les mois d'octobre 2021 et mars 2022. (archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le rôle du ministre n’était pas de travailler à la réouverture du centre de santé, c’était d’empêcher sa fermeture , a lancé Jean-Maurice Matte, rappelant les promesses de décentralisation des décisions en santé mises de l’avant dans la charte des régions de son parti.

On ne réécrit pas le passé, mais on vit souvent avec, a rétorqué Pierre Dufour. Quand nous sommes arrivés en 2018, on était en situation de crise, avant même la pandémie. C’est venu confirmer tout le système chaotique de la réforme Barrette. C’est pour ça que le ministre Christian Dubé travaille sur un plan pour décentraliser certains services.

Des échanges entre le libéral Jean-Maurice Matte et le caquiste Pierre Dufour ont retenu l'attention mardi soir. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Les deux hommes ont aussi eu maille à partir en fin de débat, quand Jean-Maurice Matte est revenu sur les promesses de Pierre Dufour de conférer un statut de protection à des sites naturels de trois villes de son comté.

Après avoir refusé 83 projets d’aires protégées dans le sud de la province, quelle crédibilité vous avez de lancer ça sur des sites dont vous n’avez même pas la juridiction? Je me rappelle que quand j’ai déposé un projet de centre de valorisation des aires protégées qui a été salué par plusieurs universités, je n’ai même pas eu droit à un accusé de réception de votre part , a affirmé le libéral.

Monsieur Matte, qui vous a donné le 75 000 $ pour votre étude?, a répondu Pierre Dufour. C’est notre bureau qui a travaillé ça pour vous. S’il vous plaît, soyez honnêtes dans votre argumentaire.

Benjamin Gingras a aussi dû essuyer quelques revers. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le candidat de Québec solidaire, Benjamin Gingras, a pour sa part mis en doute la qualité du travail de Pierre Dufour pour défendre les intérêts de la région sur les questions environnementales.

Est-ce normal qu’on ait plus entendu la députée Émilise Lessard-Therrien que le ministre régional pour défendre la région? a-t-il questionné. Aviez-vous pour mandat de défendre la CAQ ou la région?

Si la défense de la région, c’est de mettre à mal son image par toutes sortes de déclarations, la députée de Rouyn-Noranda a bien réussi son coup , a répliqué le député sortant.

Dans un échange avec Jean-Maurice Matte, Benjamin Gingras a aussi dû défendre la position de son parti de hausser les taxes sur les véhicules les plus polluants, dans le plan environnemental de Québec solidaire.

Contrairement au Parti libéral, on ne croit pas au mur-à-mur, a-t-il souligné. Il faut nuancer plusieurs choses. C’est régionalisé comme planification de mesures et une région comme la nôtre va être beaucoup moins concernée, parce qu’on a besoin de certains types de véhicules pour des raisons de travail. Ça fait partie de notre réalité.

Le candidat conservateur dans Abitibi-Est, Maxym Perron-Tellier, prenait aussi part la veille au débat régional à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le conservateur Maxym Perron-Tellier a défendu avec conviction les positions de son parti, notamment l’exploitation des hydrocarbures au Québec, la place du privé en santé et les subventions directes aux parents pour les aider à trouver une place en garderie.

Notre approche n’est pas d’abolir les CPE, mais on fait un don de 200 $ par semaine par famille, pour que ceux qui n’ont pas de places en CPE puissent retourner sur le marché du travail, a-t-il expliqué. On veut libéraliser le marché des garderies. Il y a 1030 places en garderies privées qui sont disponibles dans la région. Ces gens-là vont avoir une place dès le lendemain de notre mesure.

Ça ne crée pas de nouvelles places, votre plan, a rétorqué Benjamin Gingras. C’est le retour de la main invisible. C’est un recul de 30 ans que vous proposez.

La péquiste Jacline Rouleau est aussi mairesse de Senneterre-Paroisse. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Quant à Jacline Rouleau du Parti québécois, elle s’est servie du débat pour exprimer sa volonté de travailler avec le milieu sur plusieurs enjeux de son comté, notamment la santé, les aînés et la pénurie de main-d'œuvre. Elle a aussi profité d’un échange sur l’itinérance à Val-d’Or pour interpeller Pierre Dufour sur sa présence auprès des gens.

Est-ce que vous avez rencontré les commerçants, êtes-vous allé les voir chez eux vous-même? On vous a demandé d’être présent avec nous, à un moment donné, et vous n’étiez pas là , a-t-elle lancé.