Malgré des messages confus, le vaccin bivalent pourrait stimuler la vaccination à Ottawa

Elle croit que de nombreux résidents ont perdu de vue l'intervalle approprié entre chaque dose au cours des derniers mois, ce qui a entraîné des intervalles plus longs que nécessaire entre les vaccins.

Maintenant que l’automne arrive à grands pas et que la COVID-19 est toujours présente, la Dre encourage les Ottaviens à recevoir une dose du vaccin bivalent, qui offre une meilleure protection contre le variant Omicron.

Lors de la réunion du Conseil de santé d'Ottawa lundi, la Dre Vera Etches a indiqué que le Comité consultatif national de l'immunisation recommande aux gens d'attendre au moins six mois après leur dernière dose de vaccin, ou depuis leur dernier résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, afin de tirer le maximum de bénéfices de leur rappel.

C'est une protection qui en vaut la peine. Si vous ne vous faites pas vacciner à l'automne avec le vaccin bivalent, vous vous passez d'une protection possible.

La Dre Vera Etches, médecin-chef en santé publique de Santé publique Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Elle a toutefois précisé que les gens pouvaient se faire vacciner plus rapidement, avec un intervalle aussi court que trois mois, s’ils appelaient le système de réservation de la province.

Santé publique Ottawa a signalé une forte baisse d'enthousiasme pour les doses de rappel. Alors que 93 % des résidents de 12 ans et plus ont reçu au moins deux doses, seulement 35 % ont reçu au moins trois doses, et seulement 23 % en ont reçu quatre ou plus.

Tous les résidents de l'Ontario âgés de 18 ans et plus sont pourtant admissibles à une quatrième dose depuis plus de deux mois.

Un regain d'intérêt pour la vaccination

La vice-présidente de l'Association des pharmaciens de l'Ontario, Jen Belcher, a mentionné qu'elle répondait à davantage de questions de la part des patients sur le vaccin bivalent là où elle travaille, près de Kingston.

Il y a certainement une lassitude à l'égard de la vaccination. Les gens se sentent un peu dépassés , dit-elle.

Avec le vaccin bivalent, nous avons constaté un regain d'intérêt de la part des patients, mais ce n'est absolument pas aussi élevé que la demande pour les première et deuxième doses.

Mme Belcher a assuré qu'il n'y a aucun signe de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, mais que les gens devront peut-être tout de même faire preuve de patience.