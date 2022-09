Un homme repose dans un état critique après une collision à Val-d’Or

La collision entre son véhicule et un poids lourd a eu lieu au carrefour giratoire reliant la route 117, la 3e Avenue et le boulevard Barrette, à l’entrée ouest de la ville.

Le poids lourd était devant et circulait dans le carrefour giratoire lorsque le véhicule qui circulait derrière l’a percuté et est passé sous lui en le traversant complètement en dessous. Sous la force de l’impact, le toit du véhicule a été arraché et le conducteur dans la trentaine a subi des blessures graves , explique la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec.

La sergente Dorsainville expliquait tôt ce matin que la victime repose dans un état critique.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l’accident qui a eu lieu vers 2 h 15. Les deux voies du carrefour giratoire sont rouvertes depuis 7 h 30.