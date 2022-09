Des policiers à Moncton subissent une audience disciplinaire pour une vidéo supprimée

Le caporal Mathieu Potvin et l’agent Graham Bourque ont témoigné mardi lors d’une audience disciplinaire en vertu du code de déontologie de la GRC . Des allégations de conduite déshonorante et de ne pas avoir complètement rendu compte de leur travail les 15 et 16 mai 2019 pèsent sur eux.

Les deux policiers ont rejeté les allégations. Ils sont suspendus avec salaire depuis la fin de 2020, et jusqu’au dénouement de l’audience disciplinaire.

Lors de son témoignage, l’agent Éric Pichette a expliqué qu’au moment des faits, il ne croyait pas que quoi que ce soit était répréhensible, qu’il n’y réfléchissait pas vraiment parce qu’il s’efforçait alors de trouver le suspect qu’il devait surveiller.

Les policiers Pichette, Bourque et Potvin effectuaient une surveillance à deux endroits à Moncton. L’agente Melissa Cormier participait aussi à l’opération. Ils conduisaient chacun une voiture et tentaient de surveiller et de suivre des suspects tout en communiquant par radio.

Selon une transcription de leur conversation radiophonique, Graham Bourque avait perdu de vue le suspect qu’il surveillait durant la soirée du 15 mai 2019. Le suspect en question était Jesse Todd Logue, qui a été condamné en juin 2021 à huit ans et demi de prison pour trafic de drogue.

Durant la conversation des policiers en mai 2019, Graham Bourque a expliqué à ses collègues qu’il avait voulu faire un bref enregistrement vidéo, mais sa caméra n’avait pas cessé d’enregistrer des images. L’enregistrement faisait 25 minutes, et il leur a demandé s'il pouvait le réduire à 10 secondes.

Éric Pichette a répondu qu’il ne croyait pas qu’ils pouvaient faire cela.

Faire comme de rien n’était

Mathieu Potvin était responsable de prendre des notes détaillées au sujet des actions de l’équipe ce jour-là. Il a indiqué à ses collègues qu’il n’avait rien écrit au sujet de la vidéo. Il a ajouté que le groupe pouvait donc agir comme s’il ne s’était rien passé.

Graham Bourque a dit de ne rien écrire.

Ce duplex de la rue Dominion à Moncton était l’une des propriétés où la GRC a effectué des perquisitions en août 2019 dans le cadre de son enquête sur Jesse Todd Logue, plusieurs mois après l’opération de surveillance dont il est question durant une audience disciplinaire. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Mathieu Potvin a dit qu’en principe, s’il faut une divulgation complète des preuves, il faut divulguer la vidéo au complet. Mais si ça ne s’est jamais passé, ça ne s’est jamais passé , a-t-il affirmé en ajoutant toutefois que réduire un enregistrement vidéo peut créer un problème.

La vidéo a été supprimée

Graham Bourque a supprimé l’enregistrement vidéo au complet. Le rapport de l’activité de surveillance rédigé par Mathieu Potvin ne mentionne pas cet enregistrement.

La suppression de la vidéo a été découverte des mois plus tard lorsque les preuves recueillies durant l’enquête ont été remises à la Couronne, y compris l’enregistrement de la conversation des policiers.

Durant son témoignage, Melissa Cormier a expliqué qu’au moment des faits elle essayait de trouver les personnes qu’elle devait surveiller tout en conduisant dans la circulation. Puisque la conversation ne la concernait pas directement, elle en pensait peu de choses jusqu’à ce que les allégations surviennent.

Durant son contre-interrogatoire, l’avocat de Graham Bourque, David Bright, lui a demandé si elle avait cru que ses collègues tentaient alors de résoudre un problème technique. Melissa Cormier a répondu par l’affirmative.

Éric Pichette a indiqué durant son témoignage que Graham Bourque lui avait présenté des excuses environ 10 mois après la suppression de la vidéo.

Les prochaines étapes de l’audience disciplinaire

L’audience disciplinaire comprend tout d’abord les témoignages des policiers. Puis, Louise Morel, qui préside l’audience, peut déterminer une punition raisonnable dans les circonstances s’il est prouvé sans doute raisonnable que les policiers n’ont pas respecté le code déontologique.

L’audience doit se poursuivre deux jours de plus. Les policiers Potvin et Bourque doivent témoigner mercredi.

Louise Morel compte rendre sa décision verbalement jeudi.