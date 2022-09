Catherine McKenney veut faire de la Ceinture de verdure d’Ottawa un parc urbain national

Lors d'un événement de campagne mardi, Catherine McKenney a annoncé vouloir collaborer avec la Commission de la capitale nationale (CCN), Parcs Canada, et les élus locaux à tous les niveaux de gouvernement pour garantir cette désignation et apporter des protections environnementales plus strictes à l'espace naturel public.

Cet espace vert entoure notre ville. Il est apprécié de nos résidents , a déclaré Catherine McKenney devant le Sportsplex de Nepean, situé le long de la Ceinture de verdure.

Nous avons une occasion unique de profiter d'un programme du gouvernement fédéral en place pour créer des parcs urbains nationaux.

Propriété de la CCN , la Ceinture de verdure a été créée dans les années 1950 pour protéger les terres rurales autour d'Ottawa contre l'étalement urbain. Pourtant, celle-ci est souvent menacée par le développement urbain, selon la personne qui souhaite remplacer Jim Watson à la tête de la Ville.

Une telle politique permettrait de faire de la Ceinture de verdure le deuxième parc urbain national au pays. Le parc urbain national de la Rouge dans la région du Grand Toronto est actuellement le seul parc similaire. Il abrite le seul terrain de camping de Toronto et certaines de ses dernières fermes en activité.

Un programme fédéral de 130 millions de dollars

En août 2021, le gouvernement fédéral a lancé le programme des Parcs urbains nationaux doté d’une enveloppe de 130,9 millions de dollars. Les terres ainsi protégées doivent contribuer à l'objectif du gouvernement de protéger 25 % des terres et des eaux intérieures du pays d'ici 2025, selon le communiqué de presse du gouvernement fédéral.

La Ceinture de verdure de 20 000 hectares comprend des sites majeurs tels que la tourbière Mer Bleue et la Pinède, à l'extrémité sud d’Ottawa.

Des projets résidentiels ultérieurs à Kanata, Barrhaven et Orléans en ont repoussé les limites au fil du temps.

Catherine McKenney, qui a déclaré être en contact avec la CCN et Parcs Canada pour évoquer cette idée, a estimé qu’une protection plus stricte des espaces naturels contribuerait également à stimuler le tourisme.

Pas une idée nouvelle, selon des candidats à la mairie

Le candidat Mike Maguire, qui se présente à la mairie pour la troisième fois, a déclaré dans un courriel à CBC qu'il aimerait savoir comment la nouvelle désignation améliorerait les protections existantes.

Le candidat Parham Singh a expliqué, par courriel, reconnaître la nécessité de protéger la Ceinture de verdure de l'étalement urbain. Il a toutefois ajouté qu'il ne croyait pas que sa désignation en parc urbain national changera quoi que ce soit à court ou à long terme .

Le candidat à la mairie Mark Sutcliffe a publié son plan environnemental à la mi-août. Celui-ci comprenait des promesses d'installer des centaines de bornes de recharge pour véhicules électriques à travers la ville et de doubler l'objectif annuel de plantation d'arbres de la Municipalité.

En réponse à la proposition de son adversaire, il a jugé qu'il s'agissait d'une idée recyclée .

Il ne fait aucun doute que nous devons protéger la Ceinture de verdure et veiller à ce que le développement reste à l'intérieur de la limite urbaine , déclare M. Sutcliffe par voie de communiqué. Mais prendre des espaces verts désignés, et les appeler quelque chose de nouveau n'est pas un leadership climatique sérieux.

Cinq candidats à la mairie – Brandon Bay, Bob Chiarelli, Nour Kadri, Catherine McKenney et Mark Sutcliffe – doivent participer à un débat sur l'environnement et la justice climatique à la Centretown United Church, au 507 rue Bank, le 28 septembre, à partir de 19 h.