Ouragan Fiona : les autorités en Atlantique demandent aux résidents d’être prêts

L’ouragan de catégorie 4 a balayé les côtes des îles Turks et Caicos mardi et se dirige maintenant vers les Bermudes. Fiona devrait se transformer en importante tempête post-tropicale lorsqu’elle traversera l’est du Canada vendredi et samedi.

Il s’agira de la première tempête d’envergure à frapper la région cette année.

Sur la côte ouest de Terre-Neuve, le maire de Ramea Ian Stewart indique que les résidents s’affairent déjà à protéger leur propriété. Mais ils sont habitués, ajoute-t-il avec philosophie.

Être comme ça au milieu de l’océan, nous devons suivre ce qui se passe et nous préparer du mieux possible , pense-t-il.

Il observe que les tempêtes sont plus nombreuses depuis quelques années et leur intensité plus forte. Mais la communauté insulaire se débrouille bien, selon M. Stewart, puisqu’elle s’est dotée de sa propre génératrice au diesel en cas de panne.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique de Terre-Neuve a indiqué que ses équipes inspectent et libèrent des ponceaux en prévision de la tempête. On demande au public de surveiller les alertes publiques et de consulter le site 511 de la province sur les conditions routières avant de prendre la route.

Selon Jill Maepea météorologue chez Environnement Canada, les quatre provinces de l'Atlantique seront touchées par cette tempête post-tropicale, mais les régions de l'est de la Nouvelle-Écosse, le sud-ouest de Terre-Neuve et l'est de l'Île-du-Prince-Édouard seront probablement les plus affectées par Fiona samedi .

Elle ajoute qu'on peut s'attendre à des vents violents et de la pluie abondante.

David Neil, météorologue chez Environnement Canada, explique quels pourraient être les impacts chez nous de l'ouragan Fional au Téléjournal Acadie. Photo : Radio-Canada

72 heures

Au Nouveau-Brunswick, l’organisation des mesures d’urgence rappelle aux citoyens de se préparer à rester chez eux pendant 72 heures sans électricité. Prévoir une trousse d’urgence et avoir un plan est essentiel selon l’organisme.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

En Nouvelle-Écosse, le Bureau de gestion des urgences avise les citoyens qu'ils devraient se préparer en vue de vents forts, de pluies abondantes et d'ondes de tempête qui peuvent causer des pannes d'électricité, des inondations et des dommages importants.

En cas de tempête, la meilleure chose à faire est d'être prêt , a déclaré le ministre des Affaires municipales et du Logement, John Lohr, également ministre responsable du Bureau de gestion des urgences. Avec Fiona qui pointe à l'horizon, il est important de prendre des mesures de précaution avant son arrivée. En travaillant ensemble, nous pourrons réduire au minimum les effets de cet ouragan.

Jillian Mullowney de la Croix-Rouge canadienne en Atlantique ajoute qu’une bonne préparation de tous aidera les autorités en cas de catastrophe.

Plus les gens sont capables de se préparer, plus les services d'urgence peuvent se concentrer sur les personnes vulnérables qui ne sont pas en mesure de se préparer , indique-t-elle.

Les meubles extérieurs devraient être attachés et les objets devraient être rangés.

Le Centre canadien des ouragans et des prévisions indique que la tempête pourrait être très intense .

Actuellement, la plage d'incertitude concernant le centre de la dépression lorsque celle-ci s'approchera tard vendredi ou samedi est une zone d'environ 600 à 700 kilomètres de large (cône d'incertitude) dont le centre se trouve près de l'est de l'île du Cap-Breton, et cela comprend une large zone de vents de force ouragan, y compris sur les terres. Il s'agit là du scénario le plus probable pour le moment, peu importe si Fiona sera classée comme un ouragan ou une tempête post-tropicale à ce moment , décrit-on.

Avec des informations de CBC