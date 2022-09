Plus de budget pour aider les Sherbrookois à acheter des produits d’hygiène durables

Le 20 juin 2022, le budget annuel de 40 000 $ avait déjà été épuisé, avec plus de 463 demandes acceptées , précise la Ville dans un communiqué. Cette année, Sherbrooke a déjà reçu plus de 570 demandes liées au programme. Le nouveau budget permettra de couvrir les demandes de produits qui seront effectuées jusqu’à la fin de l’année.

« Ils [les produits durables] sont beaux, confortables, économiques, et permettent de réduire notre empreinte écologique et notre bilan carbone. Ce sont moins de matières résiduelles dirigées vers nos sites d’enfouissement, moins de transport, et plus d’argent dans le portefeuille de la Ville et de la population. Tout le monde est gagnant. »