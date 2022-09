Ça roule pour le projet de vélos en libre-service de Sherbrooke

Parmi les 250 vélos qui seront déployés l'été prochain, 75 % seront à assistance électrique, a précisé la conseillère du district des Quatre-Saisons, Joanie Bellerose.

Les stations seront situées près des liens cyclables et des grands générateurs de déplacement , mais leur lieu exact n’a pas encore été déterminé, a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué, la Ville de Sherbrooke indique viser quelques grands pôles, dont l’Université et le Cégep de Sherbrooke, le CIUSSS de l’Estrie - CHUS, le centre-ville et le parc Jacques-Cartier dans le cadre de cette première étape. Les stations de vélos seront par ailleurs amovibles, et pourront donc être changées d’endroit si la Ville le juge nécessaire.

Le nouveau service sera surtout pensé pour les courts trajets d’une quinzaine de minutes.

Le projet, mené conjointement avec la Société de transport de Sherbrooke (STS), pourrait éventuellement inclure 800 vélos dans 80 stations.

Un projet de 2,2 M$

Le président de la STS , Marc Denault, précise que la tarification des vélos devrait être d’environ 100 $ pour la période estivale. Au total, le projet coûtera environ 2,2 M$. Ce monta sera financé à moitié par le ministère des Transports du Québec, qui a confirmé son aide financière, et à moitié par la Ville et la STS .

Marc Denault souligne aussi que des revenus publicitaires de 500 000 $ sont visés en lien avec le projet, afin de payer les frais d’exploitation des vélos.