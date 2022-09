Échanges tendus à l’Hôtel de Ville de Sherbrooke

La conseillère a utilisé le temps alloué à l’agenda pour les questions diverses afin de relancer la mairie sur la location du Théâtre Granada à Québec solidaire, ce qui va à l'encontre des règles de la Ville.

Vous l’avez appris quand, vous? , a-t-elle lancé à la mairesse.

Cette dernière a rétorqué que ce sujet n’avait pas été ajouté à l’ordre du jour au début de la séance, et que de telles questions non planifiées ouvrent la porte [...] à des attaques, à des insinuations, à essayer de rebrasser des choses.

Si vous avez des attaques à faire, je vous invite à le faire basé sur des preuves ou quoi que ce soit, mais essayer de confondre les gens comme vous le faites actuellement, moi je trouve ça lâche. Je trouve que ce n’est pas de la belle politique , a ajouté la mairesse.

En entrevue avec Radio-Canada après cet échange, Hélène Dauphinais a souligné son droit d’obtenir des réponses à de telles questions.

Je voulais savoir à quel moment la mairie ou un fonctionnaire a été averti de ça. [...] C’était une question pas plus compliquée que ça, et là, on me dit que je ne devrais pas poser des questions de cette nature-là, que ce sont des insinuations… Je demande une simple question, je veux cette information-là, et comme élue, je pense que je suis en droit de la demander et de l’obtenir , déplore-t-elle.

Selon elle, le fait de devoir signaler les questions au début de la séance lance le message que la mairesse veut contrôler l’information, contrôler le discours, le débat .

Après l'échange entre Évelyne Beaudin et Hélène Dauphinais, la division de la culture a précisé qu'un citoyen avait contacté la Ville pour signaler la location à Québec solidaire le 9 septembre, et que cette information avait été communiquée à Évelyne Beaudin le 13 septembre. Hélène Dauphinais se dit satisfaite d’avoir obtenu cette réponse. Toutefois, je suis surprise que les gens du Granada n’aient pas averti la Ville plus tôt que ça , mentionne-t-elle.

En fin de soirée mardi, Évelyne Beaudin a quant à elle rappelé au conseil l’importance de travailler en équipe.

Je sens différentes attaques un peu centrées plus sur des espèces d’appartenances politiques que sur les dossiers. [...] Si on veut réussir à faire avancer les dossiers, il faut qu’il y ait une certaine confiance , a-t-elle souligné en point de presse.

Elle s'est dite irritée par l'échange. Je trouve ça malhonnête de prétendre que la mairesse va aller s’ingérer dans les locations de salle du Théâtre Granada. Ça n’a pas sa place. Honnêtement, j’ai autre chose à faire dans ma vie qu’aller à l’intérieur gérer des organismes à leur place , a-t-elle ajouté.

Elle se demande par ailleurs si les règles interdisant la location de salles du Théâtre Granada à des partis politiques lors de campagnes électorales ont encore leur place. Pourquoi on ne la remet pas en question, cette règle-là, plutôt que se tirer les cheveux?

Rappelons que la semaine dernière, la directrice générale du Théâtre Granada, Suzanne-Marie Landry, s’est dite désolée de cette erreur de bonne foi .

Comités de retraite

Mardi soir, Hélène Dauphinais a aussi dénoncé ce qu’elle juge être une situation deux poids, deux mesures quant aux comités de retraite.

Il y a quelques semaines, la conseillère a en effet démissionné de la présidence de la Commission des finances et de l’administration pour des questions de rémunération. On m’a forcée, parce que je voulais me retirer des comités de retraite, à me retirer de la présidence de la Commission de l’administration et des finances, car on m’a dit que ça faisait partie de la job [...]. C’était tout ou rien, donc j’ai dit que j’allais démissionner de ma Commission des finances, car je ne peux pas assurer, sans revenu supplémentaire, la présidence à tous les comités de retraite et à Hydro-Sherbrooke , soutient-elle.

Ce soir, en nommant un fonctionnaire en remplacement de moi, ça fait deux poids, deux mesures. Monsieur Denault, lui, a droit d’être président de la Commission économique sans siéger sur tous les comités de retraite, alors que pour moi, ce n’était pas un choix : je siégeais partout, ou je ne siégeais sur rien , indique-t-elle, en parlant de Marc Denault, le conseiller qui a pris sa place à la présidence après sa démission.

Évelyne Beaudin soutient cependant avoir agi de façon équitable dans ce dossier.