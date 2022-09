L’ancien pensionnat des Filles de Jésus sera démoli à Trois-Rivières

La conseillère du district de la Madeleine, Sabrina Roy, avait fait reporter cette décision à deux reprises, car elle souhaitait rencontrer les résidents opposés au projet. Plusieurs craignaient notamment que la tour de 180 logements défigure le quartier et trouble leur quiétude.

Or, Sabrina Roy a dit avoir obtenu des garanties rassurantes de la part du promoteur. Il y avait une préoccupation par rapport au couvert végétal. Il y a beaucoup d’arbres dans l’allée centrale. Ces arbres vont être conservés, ils me l’ont confirmé. Le couvert végétal à l’arrière aussi , a-t-elle soutenu, lors de la séance de travail des conseillers mardi après-midi.

La Ville précise que le promoteur a l'intention de conserver la façade de l'immeuble patrimonial.

Le projet d’Olymbec ne comprend aucun logement social ni abordable, mais la conseillère promet que ses futurs locataires seront issus de la classe moyenne . Ce n’est pas du haut de gamme. Ça va libérer des logements plus abordables dans le secteur , a-t-elle fait valoir.

La plupart des loyers seront fixés sous la barre des 1000 $, selon ses informations. Ce ne sera pas un Trois-Rivières sur Saint-Laurent au Cap , a plus tard renchéri le maire Jean Lamarche.

« On parle beaucoup d’étalement urbain. On veut faire de la densification. On est dans une crise du logement, donc ce sont des unités dont on a besoin. »