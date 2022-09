La construction de logements plus que jamais dans les cartons du CISSS des Îles

En mai, l'établissement de santé avait annoncé vouloir mettre en branle un projet immobilier, car la pénurie de logements dans l'archipel constitue un frein réel au recrutement de travailleurs.

Depuis, le CISSS des Îles a rencontré plusieurs promoteurs intéressés par un tel projet.

Cet été, on a travaillé sur un éventuel devis d’appels d’offres et on espère [...] enclencher le processus au mois d’octobre , affirme la présidente-directrice générale du CISSS des Îles, Sophie Doucet.

Mme Doucet mentionne que des discussions sont toujours en cours avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour faire approuver le projet.

Ce n’est pas standard étant donné qu’on n’est pas tenus d’offrir de l’hébergement à nos employés dans notre région , précise-t-elle.

« La construction de logements n’est peut-être pas la seule option pour recruter des gens et diminuer le recours à la main-d’œuvre indépendante, mais certainement l’action la plus importante. » — Une citation de Sophie Doucet, présidente-directrice générale du CISSS des Îles

Bien que la réflexion ne soit pas encore terminée, la PDG affirme que la construction de 40 à 60 habitations est pour l'instant envisagée.

Je ne m’attends pas à ce qu’un seul promoteur puisse construire tout ça, ça risque d’être plusieurs petits projets , précise Mme Doucet.

Sophie Doucet souhaite que le projet avance rapidement, car le recrutement de travailleurs venant de l'extérieur de l'archipel est souvent impossible en raison du manque de logement (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Sophie Doucet précise que le CISSS ne souhaite pas devenir propriétaire des logements, mais plutôt être un locataire qui aurait priorité sur l'occupation des logements en échange d'un engagement de location à long terme.

Il faudrait prendre un engagement de louer ces logements sur un nombre d’années qui reste à déterminer , explique Mme Doucet. Pour qu'un promoteur accepte de monter un projet, il faut qu'il ait une certaine garantie.

« Surtout, il faut qu’on puisse avoir une priorité. On ne voudrait pas qu’un promoteur construise et offre ça à tout le monde et qu’au bout six mois, on n’ait plus aucun logement accessible pour nos employés. » — Une citation de Sophie Doucet, présidente-directrice générale du CISSS des Îles

Ce sont les travailleurs de la santé qui devront payer le coût mensuel du loyer et non le CISSS des Îles. Le coût de location de chaque unité va être déterminant , précise Sophie Doucet. Comme c’est un projet qui doit s’autofinancer, puisqu’on n’a pas le droit de fournir de logement aux employés, les gens vont devoir payer de leur poche.

L'établissement souligne toutefois qu'il veillera à ce que les logements demeurent abordables. Donc, ça va être très important que le prix mensuel de ces logements soit dans le marché pour que ça demeure accessible pour le travailleur moyen du CISSS des Îles , ajoute-t-elle.

En mars, le CISSS des Îles a fait l'acquisition de l'Auberge Madeli dans le but de convertir le bâtiment en espace de bureaux et en logements pour des employés de passage dans l'archipel (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Diminuer la main-d'oeuvre indépendante

Les logements seraient destinés aux travailleurs permanents du CISSS des Îles et non à la main-d’œuvre indépendante.

On vise à réduire l’embauche de la main-d’œuvre indépendante, on ne veut pas la dorloter, donc c’est pour ça qu’on mise sur les gens qui veulent venir s’établir ici , souligne la présidente-directrice générale du CISSS des Îles, Sophie Doucet.

Le CISSS des Îles espère que les logements puissent être construits d’ici le printemps 2024.

C’est peut-être un peu optimiste, mais je veux qu’on pousse pour ça , souligne Mme Doucet.

Parallèlement à ces démarches, le CISSS poursuit ses efforts pour réduire le recours à la main-d’œuvre indépendante. Ces efforts ont porté leurs fruits au cours de la dernière année.

À la fin du printemps, 8,71 % des heures travaillées dans le réseau de santé de l'archipel étaient effectuées par des travailleurs d'agences privées.

L'an dernier, ce taux dépassait les 10 % et il a même franchi le seuil du 14 % à un certain moment.

Les coûts liés à la main-d'oeuvre indépendante sont estimés à 4,5 millions de dollars pour l'année financière en cours (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Entre 2017-2018 et 2020-2021, les coûts liés à la main-d’œuvre indépendante ont été multipliés par 50 dans le réseau de santé de l'archipel, passant de 100 000 $ par année à plus de 5 millions de dollars.

Par ailleurs, le CISSS des Îles fait état d'une légère amélioration dans ses prévisions budgétaires.

Alors qu'un déficit de 6,3 millions de dollars était initialement anticipé pour l'exercice financier 2022-2023, les prévisions font maintenant état d'un budget déficitaire de 5,5 millions de dollars.

Cette embellie de 800 000 $ dollars s'explique par l'obtention de financements ministériels additionnels.