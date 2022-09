Jean Malavoy : les bris répétitifs du scan de l’Hôpital de Hull dénoncés par un médecin

Un médecin a expliqué que l’appareil d’imagerie médicale, le tomodensitogramme (CT-scan), tombait souvent en panne et que les délais provoqués par le bris d’équipement avaient un impact sur les soins donnés aux patients.

C’est un test radiologique qui est très utile, surtout chez les patients instables , a affirmé le Dr Jean-François Brouillette On l’utilise assez souvent aux soins intensifs. Ça nous aide à diriger nos soins. C’est un outil essentiel à notre travail.

Le médecin dit avoir écrit en 2017, trois ans avant le décès de M. Malavoy, une lettre au directeur des services professionnels du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais dans laquelle il mentionnait l’urgence d’acquérir un nouvel appareil.

Je demandais qu’il y ait un correctif, un deuxième scan , a-t-il expliqué. Pas nécessairement que les deux scans [l’ancien et le nouveau] soient fonctionnels en même temps, mais qu’on ait un autre outil à utiliser si jamais il y avait un premier bris.

« Je considérais qu’un centre de neurologie, de neurochirurgie, de trauma [comme celui de Hull] devait avoir un scan de disponible en tout temps, peu importe si un des scans brisait. » — Une citation de Dr Jean-François Brouillette

Malheureusement, a dit le médecin, sa lettre est restée sans réponse. Il n’a pas eu d'accusé de réception, pas de retour par écrit ni de réponse verbale. Officieusement, j’ai entendu qu’il y avait un processus vers l’achat d’un deuxième scan , a-t-il précisé, mais rien n’a été annoncé officiellement.

L’annonce politique qui a révélé l’achat de deux nouveaux appareils a finalement eu lieu un an plus tard, en 2018. Les nouveaux scans ont été reçus en 2021. Entretemps, M. Malavoy est décédé en octobre 2020.

Le hasard a voulu que le Dr Jean-François Brouillette soit présent ce jour-là. La panne de la tomodensitométrie a duré environ trois heures.

Le médecin n’est pas en mesure de dire que le patient aurait survécu, si le scan était fonctionnel à Hull. M. Malavoy avait des problèmes de santé importants, son accident était grave et il présentait des antécédents cardiaques, a-t-il rappelé.

Le Dr Brouillette reconnaît toutefois que de façon générale plus un diagnostic est établi tôt, plus les chances de survie d'un patient sont élevées. D’où l'importance d'avoir des scans qui ne brisent pas, a-t-il dit.

Le ministre Mathieu Lacombe réagit

Le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, attend la fin de l'enquête avant d'émettre un commentaire sur les circonstances entourant le décès de M. Malavoy. Il reconnaît que les bris de machine posent d'énormes inconvénients, surtout en milieu rural, mais soutient qu'il a peu d'emprise lorsque cela survient.

Est-ce que c'est normal qu'un équipement soit en panne une journée? Vous savez, ma voiture même si elle est neuve, elle peut tomber en panne demain , a-t-il lancé en guise d'exemple.

C'est sûr que dans un monde idéal, on veut que tout fonctionne toujours. On veut éviter les décès et on veut être capable de soigner notre monde, mais il arrive parfois des circonstances particulières qui ne sont pas en notre contrôle.

Jean Malavoy, 71 ans, est décédé après s’être blessé à la tête lors d’une chute dans les escaliers de son domicile. Lorsqu'il est arrivé à l'Hôpital de Hull, l’appareil de tomodensitogramme était brisé. Ce bris a forcé le transfert de M. Malavoy à deux reprises — vers l’hôpital de Gatineau et de retour vers l’hôpital de Hull — et a possiblement retardé sa chirurgie.

Les audiences se poursuivent mercredi et jeudi.