Boussole électorale : Legault et Nadeau-Dubois perçus comme les plus compétents

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) et le co-porte-parole de Québec solidaire (QS) sont perçus comme étant les leaders les plus compétents et les plus dignes de confiance depuis le début de la campagne au Québec, si l'on se fie à l'opinion de près de 150 000 utilisateurs de la Boussole électorale  (Nouvelle fenêtre) .

Du 28 août au 19 septembre, 147 767 utilisateurs de la Boussole électorale ont été invités à évaluer la compétence des chefs des principaux partis politiques en donnant une note sur 10 à chacun d'eux.

C'est le premier ministre sortant François Legault qui a obtenu le meilleur score, avec une note de 5,6, mais le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois le talonne, avec une notre de 5,3. Suivent, dans l'ordre, le chef du Parti québécois (PQ) Paul St-Pierre Plamondon, la cheffe du Parti libéral (PLQ) Dominique Anglade et le chef du Parti conservateur (PCQ) Éric Duhaime.

Les résultats sont sensiblement les mêmes, quoiqu'un peu plus serrés, lorsque l'on demande aux utilisateurs de la Boussole électorale d'évaluer le niveau de confiance qu'ils accordent à chacun des chefs.

Le co-porte-parole de QS arrive toutefois ex aequo avec le chef de la CAQ , tous deux récolant une note de 4,9 sur 10. Le chef péquiste qui les suit de près, avec un score de 4,4. La cheffe libérale puis Éric Duhaime ferment la marche.

Ce qui me frappe, c’est qu’il n’y a pas un chef qui obtient la note de passage , analyse Julie-Anne Vien, directrice associée au cabinet de relations publiques National, en entrevue avec Radio-Canada. C’est assez révélateur de la perception que se font les gens des chefs.

En communication, on dit que quand on est calme, c’est perçu comme un indice de compétence. Donc plus le chef est calme, plus il a l’air sûr de lui, en contrôle, plus on va lui attribuer cette étiquette de compétence , explique-t-elle, ajoutant qu'avec de pareils résultats, l'appel au vote des chefs devra être efficace pour arriver à mobiliser les électeurs.

Note sur la méthodologie Les données présentées se basent sur les réponses à la Boussole électorale, un projet de Vox Pop Labs en partenariat avec Radio-Canada. Vox Pop Labs est une équipe non partisane qui regroupe des politologues et des statisticiens. La Boussole électorale n’est pas un sondage. Les utilisateurs ne sont pas présélectionnés. Les données, collectées du 28 août et le 19 septembre auprès de 147 767 utilisateurs, ont été pondérées de manière à les rapprocher de celles d’un échantillon représentatif de la population réelle, selon les données du recensement et d’autres estimations démographiques.

Mon meilleur ennemi

Selon Mme Vien, il n'est pas anodin que François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois, deux politiciens aux styles et aux programmes bien différents, se retrouvent non seulement à caracoler en tête du palmarès de la Boussole électorale, mais se lancent à l’un et l’autre qu’ils sont dans une lutte à deux .

On dit, en communication, que dès que tu dois expliquer, tu perds. Le contraste entre les deux est tellement grand, les marqueurs sont clairs, donc ça les sert très bien l’un et l’autre , explique-t-elle.

Pour M. Legault, il s'agit de définir son adversaire en la personne de Gabriel Nadeau-Dubois... pour ainsi éviter de porter l'attention sur le chef conservateur, le seul qui est potentiellement en train de lui ravir des comtés .

« Le seul qui peut vraiment aspirer à ravir des comtés à M. Legault présentement, c’est Éric Duhaime dans la grande région de Québec. Donc M. Legault a tout avantage à ne pas lui donner d’existence médiatique, à ne pas le nommer, à ne pas lui donner du temps d’antenne. » — Une citation de Julie-Anne Vien, directrice associée au cabinet de relations publiques National

Pour M. Nadeau-Dubois, cette rivalité directe avec le premier ministre sortant est l'occasion de marquer les contrastes justement pour se positionner comme un chef de l'opposition officielle crédible. Ça lui sert bien de démontrer qu’il est dans cette nouvelle ère, cette nouvelle génération de leaders, et on sent qu’il est en mission pour devenir le chef de l’opposition officielle.

Mais attention, les leaders caquistes et solidaires font face à de grands défis pour le débat de jeudi soir. M. Legault a un non verbal à revoir et à corriger, ça, c’est clair, tout le monde l’a noté , indique Julie-Anne Vien. Il faut qu’on sente que ça lui tente d’être là, qu’il a de l’énergie, de l’entrain, de la chaleur dans ses propos.

Du côté des solidaires, les attentes vont être très élevées . Gabriel Nadeau-Dubois doit repositionner sa "taxe VUS", parce qu'on voit qu’elle est impopulaire [...]. Il a été fragilisé sur cette question au premier débat, parce qu’il n'a pas été capable de démontrer hors de tout doute que ça ne va pas affecter la classe moyenne.

Ne manquez pas le débat des chefs de Radio-Canada, animé par Patrice Roy et diffusé en direct jeudi soir à 20 h, pour voir les chefs des cinq principaux partis politiques du Québec croiser le fer. Vous pourrez regarder ce débat sur les ondes d'ICI TÉLÉ ou suivre notre couverture en direct sur le web.

Quels défis pour les trois autres chefs?

Triés selon les allégeances politiques des utilisateurs, les résultats de la Boussole électorale permettent de dégager certains constats, notamment en lien avec la popularité des chefs auprès des sympathisants des autres partis.

Ainsi, on note que le péquiste Paul St-Pierre Plamondon bénéficie d'une certaine aura, à tout le moins auprès des électeurs aux affiliations caquistes et solidaires. Il a une stratégie qui est très efficace. Il n’a pas choisi de plaire à tout le monde. Il vise spécifiquement l’électeur souverainiste , explique Julie-Anne Vien.

Il est capable de donner le crédit à l’adversaire quand c’est nécessaire, il sait qu’il n'a pas avantage à s’aliéner l’électorat de Québec solidaire sur certaines questions où ils sont des vases un peu plus communicants. Ça, je trouve ça efficace et habile.

Pour Mme Vien, Paul St-Pierre Plamondon a réussi à tirer son épingle du jeu lors du premier débat grâce à son ton positif et posé. Ça le sert. C’est celui qui avait le moins de notoriété, et là, on sait qu’il existe pour un grand nombre de Québécois. Il est devenu quelqu’un qu’on écoute.

On ne change pas une formule gagnante , conseille-t-elle au chef péquiste en vue de jeudi.

Difficile d'en dire autant de la cheffe libérale Dominique Anglade, qui a pourtant offert une performance honorable lors du premier débat, selon Mme Vien. Or, elle est incapable d'arrêter l'hémorragie .

C’est une femme très combative. On sent qu’elle porte le parti sur ses épaules, qu’elle va jouer le tout pour le tout, qu’elle y met tout son cœur. Aujourd’hui, elle nous a dit : "j’ai la pédale au fond, je vais aborder ce débat-là avec un nouveau style" , explique Mme Vien, qui ajoute : un nouveau style, quand il reste deux semaines à la campagne, n'est-ce pas trop peu trop tard?

« Mme Anglade, c’est sa dernière vraie fenêtre demain pour frapper un coup de circuit, vraiment. » — Une citation de Julie-Anne Vien, directrice associée au cabinet de relations publiques National

Du côté des conservateurs, les résultats de la Boussole électorale démontrent bien qu'ils ne font confiance qu'à leur chef. Éric Duhaime récolte un indice de confiance de 7,5 sur 10, alors que le leader qui obtient la plus haute note après lui, c'est Paul St-Pierre Plamondon, avec un maigre 2,6 sur 10.

Ça, c’est exactement ce qu’on voit dans les démonstrations de force et les rassemblements que tiennent les conservateurs. Qui arrive aujourd’hui à rassembler 2000 ou 3000 militants? demande Julie-Anne Vien. Ce sont des gens qui sont extrêmement mobilisés, qui se rassemblent, qui soutiennent leur chef, et ça se reflète dans les résultats de la Boussole.

Selon elle, M. Duhaime a tout avantage à continuer de se concentrer sur les électeurs de Québec en amenant des dossiers spécifiques à cette région dans le débat, notamment le troisième lien, sur lequel M. Legault doit encore se trouver une réponse convaincante .