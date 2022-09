Le duo Beauséjour lance son deuxième album Mille après mille

Le groupe country Beauséjour a lancé un album de reprise musicale nommé Mille après mille, vendredi. Il s’agit du deuxième album du duo formé de l’artiste acadien Danny Boudreau et l’artiste manitobaine Jocelyne Baribeau.

L’album fait revivre les classiques du répertoire country francophone.

Danny Boudreau et Jocelyne Baribeau reprennent par exemple les chansons bien connues des amateurs country Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, Le train qui siffle et Que la lune est belle ce soir.

Mille après mille, le deuxième album du duo Beauséjour. Photo : Beauséjour

L’idée de faire cet album a vu le jour durant la pandémie, alors que le duo, à distance, ne trouvait pas évident de composer de nouvelles chansons par le biais de l’application de visioconférence Zoom.

Reprendre des oeuvres a tout de même été un défi, puisque les deux artistes canadiens se faisaient un point d’honneur de rester fidèles à leurs racines et d'interpréter les morceaux avec des influences un peu plus folk que les versions originales.

Danny Boudreau a grandi en écoutant du country américain comme Johnny Cash et Waylon Jennings. Selon lui, la musique country, c’est une musique qui raconte les vraies affaires .

Je me sers souvent d’ailleurs du titre de l’album Mille après mille, cette chanson-là, pour moi, c’est l’exemple parfait d’une bonne chanson qui raconte une histoire en très peu de temps, et on comprend tout , dit-il.

Danny Boudreau estime que si ce style musical a longtemps été banalisé, il est de plus en plus accepté dans l’espace public.

Un lancement à Saint-Tite

Mille après mille a été officiellement lancé vendredi dernier au Festival western de Saint-Tite, au Québec.

C’était spécial, je n’ai jamais vécu quelque chose du genre , raconte Jocelyne Baribeau.

Danny, je sais qu’il a fait de grandes foules comme ça dans sa vie et sa carrière, mais tu sais, dans l’Ouest canadien, il y a rarement des francophones si nombreux à un spectacle. De voir les gens qui chantaient parce qu’ils connaissaient déjà toutes les chansons, ça dansait en ligne, j’ai même sorti mon téléphone pour les filmer tellement je voulais montrer ça à mes enfants, c’était le fun , ajoute-t-elle.

Quelque 600 000 visiteurs étaient attendus au 54e Festival western de Saint-Tite le week-end dernier. Photo : Radio-Canada / David Dufresne-Denis

Le duo Beauséjour sera également au gala des Éloizes à Petit-Rocher, le 28 septembre prochain, en compagnie des artistes Émilie Landry et Laurie LeBlanc.

La totalité du gala des Éloizes sera diffusée en direct sur ICI Télé en Atlantique.

D’après le reportage de Marie Andrée Leblond