L’ancien pasteur du Saskatoon Christian Centre tente d’éviter des poursuites judiciaires

Selon certains dossiers judiciaires, Keith Johnson se trouverait dans l'Oklahoma. Les autorités ont tenté par de multiples moyens de lui fournir les documents de la poursuite judiciaire, mais l'homme aurait évité de les recevoir.

L’avocat Grant Scharfstein qui représente les 30 anciens élèves dans cette poursuite affirme que depuis le 19 août, de nombreuses tentatives ont été faites pour joindre M. Johnson. Ils ont essayé par téléphone, à divers domiciles, à une église de Tulsa, et par l'intermédiaire de divers parents et collègues.

Ce n'est pas normal , a déclaré M. Scharfstein. Il évitait le service, la responsabilité, et rendait les choses difficiles.

M. Scharfstein a demandé au juge de la Cour du Banc du Roi de Saskatoon, Grant Currie, une alternative pour que M. Johnson reçoive la documentation : le gendre de Keith Johnson, qui a admis être en contact avec lui, sera chargé de remettre les documents entre ses mains.

Si ce processus ne marche pas, le recours collectif pourrait, tout de même, suivre son cours sans que M. Johnson ait son mot à dire.

Selon les informations de la cour, le gendre de M. Johnson, Dean Schmidt, avait déjà dit aux autorités de l'Oklahoma qu'il aiderait à faire parvenir les documents, mais avait par la suite refusé de le faire.

Pour sa part, la petite-fille de Keith Johnson et l’une des plaignantes dans le recours collectif, Cassie Klassen, n'est pas surprise du comportement de son grand-père.

Cela ressemble beaucoup au comportement de Keith Johnson. J'imagine qu'il pense être dans son bon droit et je ne le vois pas assumer la responsabilité de tout cela , dit-elle.

Mme Klassen vit maintenant à Dallas et dit avoir coupé tout contact avec lui à l'âge adulte.

« Il a tout simplement un ego démesuré et je ne pense pas qu'il ne puisse jamais en arriver au point de reconnaître un quelconque méfait. C'est un peu comme un leader de secte classique. » — Une citation de Cassie Klassen, la petite-fille de Keith Johnson

Le recours collectif a été déposé cet été contre près d’une vingtaine de responsables de l’école Christian Centre Academy et de l'église Saskatoon Christian Centre, maintenant respectivement connues comme la Legacy Christian Academy et la Mile Two Church.

Aucune des allégations de maltraitance n'a été prouvée en justice.

CBC News a tenté de contacter Keith Johnson par téléphone et par l'intermédiaire des responsables de la Mile Two Church, sans succès.

De son côté, le prêtre actuel de Mile Two Church et le fils de M. Johnson, Brien Johnson, a publié une déclaration écrite disant qu'ils prennent les allégations au sérieux et qu'ils coopéreront avec les autorités.

Avec les informations de Jason Warick