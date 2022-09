Éclosion d’E. coli meurtrière à Edmonton : une action collective de 16 M$ est certifiée

L'action collective demande la compensation des personnes touchées par l’achat ou la consommation de produits de porcs contaminés vendus par The Meat Shop at Pine Haven, un commerce de conditionnement et de vente de viande de la colonie huttérite Pine Haven.

Selon les codemandeurs de ce recours collectif, l’entreprise et ses opérateurs, la colonie huttérite Pine Haven et l’Église de la fraternité huttérite de Pine Haven, auraient failli à prévenir et contenir l’éclosion de la maladie.

L’éclosion d’infections liées à la bactérie E. coli a mené au décès d’une personne, et 42 autres sont tombés malades au printemps 2018. Ces cas étaient liés à des produits de porc contaminés par la souche O157:H7, qui peut notamment causer une insuffisance rénale.

Quatorze malades ont dû être hospitalisés et cinq personnes ont développé un problème rénal grave appelé syndrome hémolytique et urémique.

Environ la moitié des cas concernent des personnes ayant mangé au restaurant philippin Mama Nita’s, situé dans le sud-est d’Edmonton. L’Agence canadienne d'inspection des aliments a trouvé un lien entre les produits de porcs et la boucherie The Meat Shop at Pine Haven.

L'établissement Mama Nita’s a depuis fermé ses portes.

Les défendeurs ont un devoir de prudence au plaignant et aux autres membres de l’action pour assurer que ses produits sont sécuritaires à la consommation et que l’ingestion de ces produits ne cause pas de maladie ou de blessure , affirment les plaignants dans leur demande introductive d'instance.

Des millions de dollars en dommages

Les quelque 45 plaignants de l’action collective demandent une compensation pour les blessures physiques, les coûts médicaux, la perte de revenu et la souffrance mentale encourus. La poursuite réclame également des remboursements au nom des consommateurs qui ont acheté la viande rappelée.

Les plaignants revendiquent 15 millions de dollars en dommages et un million de dollars en dommages-intérêts particuliers.

La poursuite souhaite aussi une déclaration selon laquelle le porc rappelé, vendu par The Meat Shop at Pine Haven, a été contaminé et que les défendeurs ont été négligents dans sa fabrication, son traitement et son emballage.

L’avocat edmontonien qui représente ces plaignants, Rick Mallett, pense qu’il faudra deux ans avant que cette affaire ne se rende devant les tribunaux.

Aucune de ces allégations n’a été prouvée en cour.

Des inquiétudes concernant la salubrité

The Meat Shop at Pine Haven rejette les allégations listées dans la poursuite. L’entreprise a entamé une procédure de mise en cause contre le Mama Nita’s, alléguant que c'est le restaurant qui doit être tenu responsable de l’éclosion.

Mama Nita’s, de son côté, nie ces allégations et conteste toute responsabilité. Dans sa défense, le restaurant estime que The Meat Shop at Pine Haven n’a pas inspecté adéquatement son porc. Le restaurant nie également les dommages médicaux subis par les plaignants.

Une enquête de Services de Santé Alberta a découvert 22 cas confirmés en laboratoire liés au restaurant. Selon les enquêteurs de l’agence provinciale, 35 des 43 personnes infectées ont eu une exposition directe ou indirecte à de la nourriture venant d'un établissement ayant acheté du porc à The Meat Shop at Pine Haven.

Un résumé de l’enquête menée par Services de Santé Alberta, et obtenue par les plaignants, souligne des inquiétudes entourant la salubrité du restaurant et de la boucherie.

Les enquêteurs ont découvert des problèmes sanitaires et de réfrigération au Mama Nita’s, et une infestation de souris.

Les inspecteurs ont aussi noté trois choses préoccupantes à la colonie huttérite : un manque d'archivage; une manipulation inadéquate des produits prêt-à-manger et des procédures d'abattage inadéquates.

Les infections ont commencé dans la région d’Edmonton en mars 2018. Services de Santé Alberta et l’Agence canadienne d'inspection des aliments ont débuté leur enquête au même moment. Selon leurs conclusions, The Meat Shop at Pine Haven serait la source primaire de l’éclosion.

Avec les informations de Wallis Snowdon