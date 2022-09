Résidents du Grand Victoria, vivez-vous dans une zone avec un risque de tsunami?

La Colombie-Britannique et le District régional de la capitale (CRD) ont lancé mardi un nouveau portail d'information sur les tsunamis pour aider les résidents et les touristes du Grand Victoria à se préparer en cas d’urgence.

Une fois sur le portail, ceux-ci peuvent consulter une carte interactive pour savoir s'ils résident, travaillent ou visitent une zone où il y a un risque de tsunami, en inscrivant une adresse dans la barre de recherche.

Les autorités encouragent les personnes qui se trouvent dans une zone à risque, représentée en jaune sur la carte, à préparer des itinéraires d'évacuation à pied ou à vélo, ainsi que des sacs d’urgence prêts à emporter contenant une trousse de premiers soins, des médicaments, de l’argent comptant et des copies de documents importants.

Le Grand Victoria peut être à risque de tsunami, en raison notamment de la zone de subduction de Cascadia, une faille de 1000 km qui s'étend du nord de l'île de Vancouver jusqu'au nord de la Californie. Un séisme de subduction survient lorsqu'une plaque tectonique glisse sous une autre.

Toutefois, selon Ben Arril, chef d'équipe des services géospatiaux de la province (GeoBC), la majorité du littoral de la région de la capitale est surélevée, ce qui limite le risque de tsunami. Il soutient toutefois qu’il est important pour la population de savoir où se trouvent ces zones à risque afin de comprendre tout autre risque.

« Le fait de connaître les zones de tsunami permet de se préparer maintenant pour agir plus tard. » — Une citation de Ben Arril, chef d'équipe, services géospatiaux de la C.-B.

La plupart des gens n'auront pas besoin d’aller très loin pour se mettre en sécurité , assure-t-il.

Que faire en cas de tremblement de terre?

Les tsunamis sont le plus souvent causés par des séismes de subduction, selon John Cassidy, séismologue chez Ressources naturelles Canada.

En cas de tremblement de terre ressenti, les personnes qui sont dans une zone à risque doivent la quitter dès que les secousses cessent, rappelle Ben Arril.

Les personnes qui se trouvent déjà à l'extérieur d'une zone dangereuse doivent quant à elles y rester et se préparer à aider leur famille et leurs amis qui ont besoin d'un abri.

En restant sur place, on libère de l'espace et des routes pour que les personnes qui se trouvent dans une zone dangereuse puissent s’en aller le plus rapidement possible , explique-t-il.

Ben Arril rappelle qu'il faut être à l'affût des alertes du service de gestion des urgences de la Colombie-Britannique (EMBC) et qu'il ne faut jamais se rendre sur la plage pour regarder les vagues, car un tsunami se déplace beaucoup plus rapidement qu’un être humain ne peut courir, avertit-il.

Le portail d'information a été créé par GeoBC et financé avec des fonds du gouvernement fédéral et de la province. En plus de la carte interactive, le portail regroupe, entre autres, des liens vers les sites des autorités locales, ou encore davantage de détails sur les bonnes façons de se préparer à une évacuation.

Ben Arril indique qu’il aimerait étendre la modélisation au-delà du CRD , mais qu’il faudra évaluer le succès de cette application particulière [à la région du Grand Victoria] avant d’aller plus loin.

Un outil d’éducation bien accueilli

Le directeur de l'engagement aux utilisateurs à Ocean Networks Canada, Benoit Pirenne, accueille favorablement ce nouveau portail d’information. Il estime que tout outil qui aide la population à se préparer en cas de tsunami et à réagir après l’événement est toujours utile.

Apprendre la réaction à avoir [en cas d’évacuation] est une bonne chose , affirme-t-il.

Même si le Grand Victoria est à risque d’être touché par un tsunami puisqu’il s’agit d’une région côtière, la zone est, selon lui, bien protégée par le détroit Juan de Fuca.

Les régions de Tofino et Ucluelet sont, elles, plus exposées à un risque de tsunami, précise-t-il.