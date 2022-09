SaskPower cible 2 sites potentiels pour un petit réacteur modulaire en Saskatchewan

La ville d’Estevan et la région d’Elbow ont été choisies comme site potentiel d'étude pour ces réacteurs.

En identifiant ces deux zones d'étude, SaskPower a franchi une autre étape cruciale dans son travail de planification en vue de l'énergie nucléaire en Saskatchewan , a déclaré le ministre responsable de SaskPower, Don Morgan, par communiqué.

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement de la Saskatchewan envers un système électrique durable, fiable et abordable. » — Une citation de Don Morgan, ministre responsable de SaskPower

Les deux endroits ont été choisis, car ils se situent dans le sud de la province sur les rives du lac Diefenbaker. L’accès à l’eau est un élément essentiel pour les PRM , car ils seront refroidis grâce à l’eau.

SaskPower a aussi établi d’autres critères nécessaires comme l'accès aux autoroutes et la facilité de transmettre l’énergie aux clients.

L’électricité produite peut être distribuée [beaucoup plus] facilement et à moindre coût que si ce réacteur était prévu pour être installé dans le nord, car la population de la Saskatchewan se trouve dans le sud et le transport d'électricité est très coûteux , affirme le professeur de génie industriel à l’Université de Regina, Amr Henni.

Plusieurs prochaines étapes

Le site final pour la construction du PRM sera choisi d'ici 2024. Pour ce faire, la province doit analyser les deux endroits, notamment sur le plan environnemental et géotechnique.

Il y aura aussi une consultation des résidents et des communautés autochtones.

Les petits réacteurs modulaires sont nouveaux en Saskatchewan , souligne le directeur général de SaskPower, Rupen Pandya.

« Avant que SaskPower ne prenne la décision de déployer cette nouvelle source d’énergie, nous devons avoir un dialogue ouvert et significatif avec la population de la Saskatchewan. » — Une citation de Rupen Pandya, directeur général de SaskPower

Les PRM peuvent produire jusqu’à 300 mégawatts d'électricité nucléaire sans émettre de gaz à effet de serre (GES). Toutefois, la province n’a pas encore confirmé si elle va construire un petit réacteur modulaire sur son territoire. Si le gouvernement approuve le projet, il le fera en 2029.

Le coût final du PRM n'a pas été déterminé, mais en mars dernier, SaskPower a indiqué qu'un seul réacteur pouvait coûter près de cinq milliards de dollars. D’ici 2042, la province aimerait construire cinq réacteurs.

C'est un chiffre stupéfiant, 25 milliards de dollars! C'est doubler la dette provinciale. Cinq milliards de dollars par unité, c'est un coût énorme , affirme la porte-parole de l'opposition officielle pour les emplois et l'économie, Aleana Young.

Elle estime que le prix est élevé afin de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Il est essentiel que ce projet soit mené de manière ouverte, transparente et responsable , dit-elle.

Aleana Young reconnaît tout de même l’importance de ce projet pour le futur énergétique de la Saskatchewan.

Avec les informations de Bryanna Frankel.