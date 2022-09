L’Ontario octroie 1,4 M$ à des projets communautaires à Kenora

Cet investissement appuie le développement économique et offre des mesures de soutien adaptées qui favorisent la croissance et la prospérité , a déclaré par communiqué le ministre du Développement du Nord et ministre des Affaires autochtones, Greg Rickford.

Ceci fait partie d’une initiative lancée par la province en 2021 pour appuyer et faciliter la présentation de demandes de financement pour des projets dans les communautés rurales du Nord.

Le financement sera séparé en trois parts presque égales aux projets suivants : Au Grand Conseil du Traité no 3 pour la construction d’un pavillon rond toutes saisons qui servira de lieu de guérison, de formation, de cérémonie et d’événement pour soutenir le centre de guérison Gamikaan Bimaadiziwin situé à Bug Lake.

Au Club nordique et de biathlon de Kenora pour aménager trois kilomètres de sentier éclairés en permanence afin de permettre le ski de soirée en toute sécurité.

À Kenora Chiefs Advisory Inc. (KCA) pour construire une cuisine commerciale, une salle à manger, une salle de lavage, des salles de bains et des douches pour le futur camp jeunesse, les programmes de loisirs et les événements spéciaux tenus au KCA Youth and Family Wellness Camp.

Le grand chef du Grand conseil du Traité no 3, Francis Kavanaugh, a souligné dans un communiqué que le pavillon rond est la première étape d’un projet qui vise à offrir une possibilité de guérison alternative aux méthodes qui, nous le savons, ne fonctionnent pas actuellement pour le peuple anishinaabe.

Le directeur exécutif de KCA , Joe Barnes, affirme que ce financement permettra de continuer à développer des partenariats dans la communauté et d'amener notre projet à la prochaine étape .

Pour sa part, le Club nordique et de biathlon de Kenora pourra doubler les heures auxquelles les pistes de ski sont éclairées et rendre ses installations plus sécuritaires.