Quand les études seront-elles rendues publiques? Qu’arrivera-t-il si ces études confirment telle ou telle hypothèse? Et surtout, le gouvernement pourrait-il revoir ses plans?

Résultat : on a droit presque chaque jour à plusieurs grands titres sur ce sujet dans les plateformes numériques des grands médias.

Bien sûr, cette question est de taille. Le troisième lien est un projet coûteux et contesté. De plus, il est porteur d’une vision du développement et de l’aménagement urbains avec laquelle on peut être totalement en désaccord. En débattre est parfaitement légitime, y compris dans le contexte d'une campagne électorale nationale.

Ce projet est assurément devenu un caillou dans la chaussure de François Legault. N’empêche que dans bien des régions, le troisième lien est beaucoup plus un symbole qu’un véritable enjeu électoral.

Le troisième lien, chez nous, c’est vraiment loin. Ça n’a aucun impact sur notre monde, ce n’est vraiment pas une priorité , me confiait ces derniers jours une collègue journaliste qui œuvre en région éloignée. Elle s’expliquait mal que ce sujet occupe tant de place dans la campagne au moment où les débats de fond se font rares.

La santé? L’éducation?

Il est effectivement difficile de comprendre pourquoi, au sortir d’une pandémie qui a fait des milliers de morts au Québec, la santé occupe une si petite place dans les débats électoraux. On a bien sûr entendu les promesses habituelles ces dernières semaines : accroître l’accès, former plus de médecins, donner plus d’autonomie aux différents professionnels. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette thématique n’a pas soulevé les passions.

Même chose en ce qui concerne l’engagement de la CAQ de créer de mini-hôpitaux privés. Donner plus de place au privé? À une certaine époque, on en aurait pourtant parlé pendant des jours. Serions-nous collectivement las de parler de la santé? Ou aurions-nous baissé les bras?

La situation est semblable au chapitre de l’éducation. Même si l’apprentissage de nombreux jeunes a été sévèrement entravé par la pandémie (les résultats scolaires en font foi), cette question suscite étrangement bien peu d’intérêt. Des syndicats et des groupes d’intérêt – sans compter nombre de chroniqueurs – ont pourtant tenté de mettre cette question à l’avant-plan ces dernières semaines, mais sans grand succès.

Et jusqu’ici, la liste des sujets passés sous le radar (en tout ou en partie) est longue! Même l’environnement suscite moins d’attention qu’on aurait pu le croire... sauf dans l’optique du troisième lien. Quant à la promesse de réduire, voire d’éliminer les contributions au Fonds des générations, elle a fait jaser pendant quelques jours avant qu’on passe à un autre appel.

À qui la faute?

Comment expliquer alors qu’autant d’attention soit accordée au troisième lien? Bien sûr, ce sont les journalistes qui reviennent à la charge jour après jour en posant des questions et en publiant des nouvelles sur le sujet.

Mais si les journalistes continuent de creuser ce dossier, c’est peut-être aussi parce que François Legault n’a pas encore répondu de façon exhaustive et définitive à l’ensemble des questions à ce sujet. C’est sans parler de son refus de dévoiler les études existantes.

À l’heure actuelle, on ne sait pas précisément combien d’études seront rendues publiques, à quel moment elles le seront et sur quoi chacune d'elles portera exactement. On ne sait pas non plus à quoi elles serviront dans la mesure où le gouvernement a déjà fait son lit : ce sera un tunnel à quatre voies, de centre-ville à centre-ville.

Il était pourtant écrit dans le ciel que la question du troisième lien allait refaire surface durant la campagne. En fait, ce projet est dans l’air depuis avant les élections de 2018, précisément parce que la CAQ elle-même avait décidé d’en faire un enjeu électoral. À l’époque, on voulait embêter le gouvernement Couillard, mais tel est pris qui croyait prendre.

Et si les adversaires de François Legault continuent à alimenter le débat, la CAQ elle-même a contribué à lui donner du souffle dès le départ : on n’a qu’à se rappeler la sortie haute en couleur de Bernard Drainville sur ce thème lors d’une annonce qui portait… sur la santé!

Fin de la discussion?

Ces derniers jours, on sent la CAQ dans un léger creux de vague, et la place majeure qu’occupe le troisième lien dans les médias n’y est peut-être pas étrangère. Si la réélection de François Legault ne paraît pas compromise, il n’en demeure pas moins que sa campagne perd de son lustre à force de buter sur les mêmes questions.

Le fait que François Legault admette maintenant qu’il s’agit d’abord d’un choix politique qu’il assume pleinement permettra-t-il de passer à autre chose? Ou cela suscitera-t-il encore plus de questions? Dans tous les cas, les opinions semblent si cristallisées sur cet enjeu qu’on voit mal qui pourrait encore changer d’idée, et ce, même si on devait continuer à en parler jusqu’au jour du vote.