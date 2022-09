« Personne n’a de job garantie à la CAQ », prévient François Legault

En point de presse à Lac-Mégantic mardi pour annoncer un investissement de 1,5 milliard en 10 ans dans le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique, François Legault a débordé de son sujet en invitant les journalistes présents à se prêter à un exercice bien spécifique d'ici le 3 octobre.

Faites comme moi : [...] j’ai pris le temps de regarder la liste des 124 ou 125 candidats des quatre autres partis politiques , a-t-il raconté.

« Qui serait ministre des Finances? Qui serait ministre de l’Économie? Et qui serait président ou présidente du Conseil du trésor dans les autres partis? Posez-vous la question! Vous allez voir, ça donne des frissons dans le dos. » — Une citation de François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

Sans confirmer l'identité de ceux qu'il nommerait à ces postes-clés au lendemain d'une éventuelle victoire caquiste, François Legault a dit estimer que son parti possède actuellement le meilleur trio économique . Avec Eric Girard au ministère des Finances, Sonia LeBel au Conseil du trésor et Pierre Fitzgibbon au ministère de l’Économie, il s'agit selon lui d' un dream team .

Il faut regarder qui a une équipe sérieuse. [...] Regardez en santé. Est-ce que quelqu’un a un futur ministre de la Santé meilleur que celui qu’on a en ce moment? a aussi demandé M. Legault.

Pressé de questions sur le rôle dont hériterait Christian Dubé, ministre sortant de la Santé, si la Coalition avenir Québec (CAQ) était de nouveau portée au pouvoir, François Legault a fini par laisser tomber ceci : Je ne serais pas trop inquiet à la place de Christian.

L'embarras du choix en éducation

Or, à la même question au sujet de son ministre sortant de l'Éducation, Jean-François Roberge, le leader caquiste s'est montré plus avare de commentaires. Écoutez, personne n’a de job garantie à la CAQ , a-t-il fini par dire.

Il y a l’embarras du choix , a-t-il expliqué. Il y a l’équipe qu’on avait avec Isabelle [Charest] et Jean-François [Roberge]. Et il y en a d’autres qui se sont ajoutés, on a beaucoup d’anciens directeurs d’école, d’enseignants, on a une présidente de syndicat d’enseignants, on en a beaucoup, beaucoup. La difficulté, c’est de choisir.

M. Legault a énuméré certaines des réalisations de Jean-François Roberge pendant son mandat devant l'insistance des journalistes. Jean-François a réussi à augmenter les budgets de 26 %. Il y a 169 000 jeunes qui ont eu des cours de rattrapage au cours de l’été. Il a réussi à convaincre Sonia LeBel de donner 15 % d’augmentation [aux professeurs]. Il a triplé le nombre de maternelles quatre ans.

Je vais commencer à penser à ça plus sérieusement le 4 octobre. Pour l’instant, ma priorité, c’est de gagner le 3 octobre, et je ne prends rien pour acquis.

La question de l'urne

Le leader caquiste s'est par ailleurs risqué à définir la question de l'urne. Avec l’inflation, avec l’incertitude économique mondiale, avec les taux d’intérêt qui n’arrêtent pas d’augmenter, je pense que la question de l’urne, c’est vraiment autour de l’économie , a-t-il expliqué.

Dès le premier jour de la campagne électorale, la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, avait elle-même défini la question de l'urne comme étant celle de l'économie, une affirmation qu'elle a réitérée à plusieurs reprises.