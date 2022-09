Le climat de travail chez Vitalité, un obstacle majeur à la rétention des infirmières

Depuis le début de l’été, la chercheuse en gestion des services de santé Claire Johnson mène des entretiens avec des infirmières – certaines ont quitté le réseau, d’autres sont toujours en poste – dans le cadre d’une étude sur la rétention du personnel médical au Réseau de santé Vitalité.

Avant de songer à arrêter l'hémorragie, il faut essayer de la comprendre , croit Claire Johnson.

Claire Johnson, professeure adjointe à l’École des hautes études publiques en gestion des services de la santé de l’Université de Moncton, explique que l'environnement de travail est très important à la rétention des travailleurs de la santé.

En 2021-2022, le Réseau Vitalité a perdu 152 infirmières, sans compter les départs à la retraite. L’âge moyen des infirmières démissionnaires est de 34 ans.

Claire Johnson n’est pas étonnée par ce grand nombre de départs.

Climat malsain

Le piètre environnement de travail chez Vitalité est souvent ressorti lors de ces entretiens confidentiels, raconte Claire Johnson.

Pour les gens qui ont choisi de partir, ces relations étaient soit tendues, soit pas très saines. Un climat de méfiance s'était installé entre collègues et la collaboration se faisait beaucoup moins bien , indique la professeure.

Selon elle, la reconnaissance du travail accompli, l'accompagnement des recrues, l’autonomie et la gestion moins centralisée des conflits doivent faire partie des solutions.

« Il faut redonner le contrôle aux infirmières, leur donner le maximum d'autonomie dans leur pratique, dans leur façon de s'organiser et dans leur horaire. Ça, c'est énorme. Puis il faut leur faire confiance, faire en sorte qu'elles aient les outils pour être capables de s'organiser elles-mêmes. » — Une citation de Claire Johnson, professeure en gestion des services de santé à l'Université de Moncton

En situation de crise, on a tendance à enlever l'autonomie aux personnes en première ligne. Je pense que c'est une erreur. [...] C'était assez frappant, on a parlé à plusieurs personnes qui ont choisi de quitter leur poste , ajoute-t-elle.

Il faut écouter, insiste une infirmière

L'infirmière Jill Doucet – qui a quitté le Réseau Vitalité en 2020 après 15 ans de travail comme infirmière spécialisée en psychiatrie et en santé mentale à l'hôpital régional de Campbellton et au Centre hospitalier Restigouche – dénonce aussi le manque d’écoute et de reconnaissance.

C’était un environnement où c'était difficile de travailler. Je pourrais même dire que c'était assez toxique au niveau psychologique. On vivait beaucoup de difficultés, puis c’est à ce moment-là que j’ai choisi ma santé avant ma profession , raconte cette infirmière de Charlo.

« La solution, c’est écouter les infirmières. Vitalité doit s’asseoir avec les infirmières, il doit les laisser parler et les écouter. Les infirmières doivent être à la table des décisions. Ça va faire une grosse différence. » — Une citation de Jill Doucet, infirmière

Jill Doucet a travaillé comme infirmière pendant 15 ans à l'Hôpital régional de Campbellton. Photo : Radio-Canada : Serge Bouchard

Jill Doucet dit que lorsqu’elle a annoncé son intention de quitter le Réseau Vitalité, on a essayé de la retenir. Mais il était déjà trop tard.

Je ne me sentais pas écoutée. Pour moi, les infirmières, on est une grosse partie du réseau de santé. On a besoin d’être écoutées. On est une voix. On a quelque chose à dire et, pour moi, la solution est là : allez écouter les infirmières.

Son sentiment est partagé par plusieurs de ses anciennes collègues, selon ce qu’a constaté la professeure Claire Johnson.

C’est souvent ressorti dans nos entrevues. Quand les infirmières se sentaient entendues et faisaient partie des solutions, elles avaient davantage tendance à rester. Mais on a aussi vu le contraire avec des infirmières qui ne se sentaient pas entendues, qui ne faisaient pas partie de la solution. Ce facteur nuisait à leur satisfaction au travail , explique-t-elle.

Jill Doucet travaille maintenant dans le secteur privé en santé. Photo : Radio-Canada : Serge Bouchard

Jill Doucet a aujourd’hui un autre emploi, dans le secteur privé celui-là. Elle dit être prête à travailler à nouveau pour Vitalité, par exemple pour des programmes d’aide et de mieux-être destinés aux employés, mais elle affirme qu’elle ne retournera pas travailler dans un hôpital comme infirmière.

La professeure Claire Johnson et sa collègue Stéphanie Collin souhaitent s’entretenir avec une quinzaine d’autres infirmières pour compléter la première phase de leur étude sur la rétention des infirmières dans le Réseau Vitalité. Les conclusions finales devraient être publiées l’été prochain.

L’exercice doit ensuite se poursuivre avec le Réseau de santé Horizon, le réseau anglophone.

Avec des informations de Nicolas Steinbach