Alberta : la pénurie de chauffeurs de camion se poursuit malgré des subventions provinciales

Selon un communiqué du bureau du ministère des Transports de l'Alberta, il y a actuellement environ 4800 postes vacants de camionneurs dans la province.

Pour faire face à cette pénurie, depuis 2020, près de 1000 Albertains ont reçu des subventions du gouvernement provincial, dans le cadre du programme Driving Back to Work, selon le communiqué.

Depuis novembre 2020, 249 personnes ont suivi le programme et obtenu leur permis de classe 1.

D'une durée de trois ans, le programme de formation a pour but d'aider les Albertains sans emploi qui suivent une formation initiale obligatoire pour obtenir leur permis de classe 1.

Propriétaire d'Alberta Truck Training and Driver Education, une compagnie de formation de chauffeurs de camion, Harjeet Singh pense que la pénurie de chauffeurs s'aggrave, mais que le manque d'intérêt pour le camionnage n'est pas la cause.

On peut gagner un salaire équivalent à celui d'un ingénieur diplômé. Alors, oui, les gens sont intéressés et enthousiastes à l'idée d'entrer dans notre industrie , précise-t-il.

Selon lui, le problème réside plutôt du côté de la réticence des compagnies d'assurance à assurer les nouveaux conducteurs. Sans expérience, les chauffeurs qui sortent de son école de conduite ont du mal à obtenir une assurance.

Les compagnies d'assurance, exigent des nouveaux chauffeurs, au moins deux années d'expérience pour les assurer , explique-t-il.

« Quand il s'agit des compagnies d'assurance, certaines entreprises de camionnage ne veulent pas prendre de risques. » — Une citation de Harjeet Singh, propriétaire, Alberta Truck Training and Driver Education

Compte tenu de la vague de départs à la retraite, des jeunes qui ne veulent pas prendre le volant et des personnes qui préfèrent travailler à domicile, l'industrie du camionnage reste en difficulté et a besoin de solutions dès maintenant.

Harjeet Singh affirme que le fait de limiter le programme aux Albertains sans emploi signifie que l'industrie du camionnage passe à côté de nombreux candidats potentiels.

Toutes les personnes qui ont les qualités requises et la formation pour suivre les cours ne sont pas admissibles à moins qu'elles ne reçoivent l'assurance-emploi , déplore Harjeet Singh.

Selon Denis Allaire, le stress que subissent les chauffeurs de camion sur la route et les dépenses qu'ils doivent effectuer durant plus de 70 heures par semaine, contribuent au décrochage des nouveaux conducteurs. Photo : Radio-Canada / Andrew Lee

Des problèmes récurrents

Denis Allaire a quant à lui plus de 40 années d'expérience dans le camionnage. Il estime que plusieurs problèmes chroniques font fuir les nouveaux chauffeurs. Par exemple, pour faire vivre une famille de deux ou trois enfants, un chauffeur de camion doit travailler plus de 70 heures par semaine.

Les salaires ne sont pas tellement bons pour que cela vaille la peine d'aller sur la route toute la semaine , dit-il.

Les attentes aux entrepôts de chargement durant des heures créent aussi des situations de tension, selon lui.

Les compagnies de transport ne veulent pas payer les heures d’attente, lorsque la marchandise n’est pas prête [à être chargée] », précise-t-il. « Elles payent une heure parce que la loi les y oblige, mais pas plus.

« Si le chauffeur est là pendant deux, trois ou quatre heures d’attente, il n'est pas payé. Il le fait à ses frais. » — Une citation de Denis Allaire, chauffeur de camion à la retraite

L'ex-chauffeur de camion mentionne également les conditions de travail des nouveaux chauffeurs, comme la vétusté des camions qui leur sont confiés, alors que les anciens ont accès à des véhicules plus récents.

Ils leur donnent des camions qui ont 4, 5 ou 6 ans de service, ils sont déjà usés, puis ils sont souvent confrontés à des bris mécaniques , explique-t-il. Tout ça, ça décourage [les jeunes conducteurs].

Denis Allaire pense également qu'une vague de départs à la retraite, le stress au travail et les retards de livraison de plus en plus serrés jouent un rôle dans la situation actuelle. Selon lui, une prise en compte sérieuse de ces difficultés pourrait nettement améliorer la situation.

Avec des informations de Karina Zapata